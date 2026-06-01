В Италии полиция задержала три микроавтобуса с посылками для молдаван.

Об этом сообщает итальянское издание Reggonline, пишет rupor.md

Водители работали без лицензий и разрешений на коммерческую деятельность, из-за чего машины отправили на штрафстоянку на три месяца, а общая сумма штрафов превысила 4 тысячи евро.

Рейд прошел в городе Гвасталла. Местная полиция вела скрытую слежку за нарушителями от самой автомагистрали в Парме. В итоге карабинеры задержали целый караван: три микроавтобуса и один большой пассажирский автобус с прицепом с иностранными номерами.

В микроавтобусах полиция устроила тотальную проверку коробок и сумок. Выяснилось, что водители брали деньги за доставку чужих посылок, не имея права на такой бизнес в Италии. В большом автобусе инспекторы проверяли паспорта пассажиров и нашли нарушения даже среди них. По итогам проверки полиция выписала более 20 штрафов. Командир местной полиции заявил, что такие жесткие меры нужны, чтобы остановить теневой рынок нелегальных перевозок, где водителям недоплачивают и лишают их социальных гарантий.