theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
1 Июня 2026, 16:09
7 787
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Италии полиция задержала три микроавтобуса с посылками для молдаван

Транспортные средства принадлежат одной фирме и курсировали между Италией и Молдовой.

В Италии полиция задержала три микроавтобуса с посылками для молдаван.
В Италии полиция задержала три микроавтобуса с посылками для молдаван.

Об этом сообщает итальянское издание Reggonline, пишет rupor.md

Водители работали без лицензий и разрешений на коммерческую деятельность, из-за чего машины отправили на штрафстоянку на три месяца, а общая сумма штрафов превысила 4 тысячи евро.

Рейд прошел в городе Гвасталла. Местная полиция вела скрытую слежку за нарушителями от самой автомагистрали в Парме. В итоге карабинеры задержали целый караван: три микроавтобуса и один большой пассажирский автобус с прицепом с иностранными номерами.

В микроавтобусах полиция устроила тотальную проверку коробок и сумок. Выяснилось, что водители брали деньги за доставку чужих посылок, не имея права на такой бизнес в Италии. В большом автобусе инспекторы проверяли паспорта пассажиров и нашли нарушения даже среди них. По итогам проверки полиция выписала более 20 штрафов. Командир местной полиции заявил, что такие жесткие меры нужны, чтобы остановить теневой рынок нелегальных перевозок, где водителям недоплачивают и лишают их социальных гарантий.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте