В Испании задержали одного из самых разыскиваемых беглецов Чехии.

По данным ведомства, задержанный, предположительно, участвовал в мошеннической сделке по поставке топлива из Венесуэлы, которая так и не состоялась. В результате пострадавшая компания понесла убытки в размере более €2 млн, передает interior.gob.es

Как уточнили в МВД, задержание стало первым результатом международной операции ENFAST Trackathon 2026, которую возглавил Европол. В ней участвовали около ста следователей и специалистов по разведке на основе открытых источников из 31 страны, а также эксперты частного сектора. В течение двух дней в штаб-квартире Европола в Гааге междисциплинарные группы анализировали 57 дел о розыске особо опасных преступников. В 56 из них удалось выявить новые направления для расследования, а по 26 делам получены данные о возможном местонахождении беглецов.

Благодаря обмену оперативной информацией испанским следователям удалось вычислить и арестовать чешского преступника в Валенсии, добавили в ведомстве.