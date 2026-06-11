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11 Июня 2026, 13:16
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В Испании задержали одного из самых разыскиваемых беглецов Чехии

Полиция Испании задержала в Валенсии одного из самых разыскиваемых в Чехии беглецов, которого подозревают в мошенничестве на сумму более €2 млн.

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых беглецов Чехии.
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых беглецов Чехии.

По данным ведомства, задержанный, предположительно, участвовал в мошеннической сделке по поставке топлива из Венесуэлы, которая так и не состоялась. В результате пострадавшая компания понесла убытки в размере более €2 млн, передает interior.gob.es

Как уточнили в МВД, задержание стало первым результатом международной операции ENFAST Trackathon 2026, которую возглавил Европол. В ней участвовали около ста следователей и специалистов по разведке на основе открытых источников из 31 страны, а также эксперты частного сектора. В течение двух дней в штаб-квартире Европола в Гааге междисциплинарные группы анализировали 57 дел о розыске особо опасных преступников. В 56 из них удалось выявить новые направления для расследования, а по 26 делам получены данные о возможном местонахождении беглецов.

Благодаря обмену оперативной информацией испанским следователям удалось вычислить и арестовать чешского преступника в Валенсии, добавили в ведомстве.

Источник
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