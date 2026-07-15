theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
euronews.com logoeuronews
15 Июля 2026, 12:47
1 786
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На забегах быков Сан-Фермина в Испании пострадали около 60 человек

С 1911 года на забегах быков погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошёл в 2009‑м, когда бык пронзил 27‑летнего испанца, задев шею, сердце и лёгкие.

На забегах быков Сан-Фермина в Испании пострадали около 60 человек.
На забегах быков Сан-Фермина в Испании пострадали около 60 человек.

Десять мужчин получили травмы во вторник во время восьмого, заключительного забега быков на знаменитом празднике Сан‑Фермин в Памплоне. Таким образом, число пострадавших в нынешней фиесте достигло 57 человек, пишет euronews.com

Согласно заявлению регионального правительства Наварры, среди раненых — 18‑летний участник с глубокой рваной раной бедра и 46‑летний мужчина, получивший травму грудной клетки. Ещё восемь человек доставлены в больницы с ушибами различной тяжести.

Быки преодолели традиционную дистанцию — 848,6 метра от загона до городской арены — за 2 минуты 25 секунд, что считается одним из самых быстрых забегов нынешнего года.

Каждое утро на протяжении восьми дней сотни любителей риска — преимущественно мужчины, одетые в белые рубашки и красные шарфы — устремлялись по узким средневековым улочкам, проверяя собственную смелость в бегстве перед разъярённым стадом. Атмосфера праздника, как всегда, сочетала азарт, хаос и древнюю традицию.

Завершение утреннего забега для быков означает почти неизбежную гибель: днём их ждут корриды с участием ведущих матадоров Испании, где животные становятся частью зрелища, не оставляющего им шансов на спасение.

Источник
euronews.com logoeuronews
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте