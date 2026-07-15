На забегах быков Сан-Фермина в Испании пострадали около 60 человек.

С 1911 года на забегах быков погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошёл в 2009‑м, когда бык пронзил 27‑летнего испанца, задев шею, сердце и лёгкие.

Десять мужчин получили травмы во вторник во время восьмого, заключительного забега быков на знаменитом празднике Сан‑Фермин в Памплоне. Таким образом, число пострадавших в нынешней фиесте достигло 57 человек, пишет euronews.com

Согласно заявлению регионального правительства Наварры, среди раненых — 18‑летний участник с глубокой рваной раной бедра и 46‑летний мужчина, получивший травму грудной клетки. Ещё восемь человек доставлены в больницы с ушибами различной тяжести.

Быки преодолели традиционную дистанцию — 848,6 метра от загона до городской арены — за 2 минуты 25 секунд, что считается одним из самых быстрых забегов нынешнего года.

Каждое утро на протяжении восьми дней сотни любителей риска — преимущественно мужчины, одетые в белые рубашки и красные шарфы — устремлялись по узким средневековым улочкам, проверяя собственную смелость в бегстве перед разъярённым стадом. Атмосфера праздника, как всегда, сочетала азарт, хаос и древнюю традицию.

Завершение утреннего забега для быков означает почти неизбежную гибель: днём их ждут корриды с участием ведущих матадоров Испании, где животные становятся частью зрелища, не оставляющего им шансов на спасение.