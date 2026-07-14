Франция и Испания сыграют в самом дорогом полуфинале ЧМ в истории.

Когда во вторник вечером Килиан Мбаппе и Ламине Ямаль выведут свои команды на поле стадиона AT&T в Арлингтоне (штат Техас), речь будет не только о борьбе за выход в воскресный финал.

Они возглавят самое дорогое созвездие талантов, когда-либо собиравшееся в полуфинале мужского чемпионата мира, передает euronews.com

По последним оценкам портала Transfermarkt состав сборной Франции стоит около 1,78 млрд долларов (1,56 млрд евро), а сборной Испании — 1,43 млрд долларов (1,25 млрд евро). В сумме это примерно 3,2 млрд долларов (2,8 млрд евро) — больше, чем у любого предыдущего полуфинала в истории турнира.

Основная часть этой финансовой мощи сосредоточена в руках нескольких игроков.

Ямаль из «Барселоны», которому за день до матча исполнилось 19 лет, — самый дорогой игрок, оставшийся в турнире: его оценивают примерно в 234 млн долларов (205 млн евро), а Мбаппе следует сразу за ним с оценкой около 211 млн долларов (185 млн евро).

Майкл Олис и Педри идут далее, оба стоят примерно по 176 млн долларов (154 млн евро).

Вместе эта четвёрка представляет четырёх из пяти самых дорогих футболистов мира; пятёрку замыкает норвежец Эрлинг Холанд, чья сборная не сумела дойти до этой стадии, уступив Англии.

Преимущество Франции особенно бросается в глаза в атаке: форварды, среди которых Усман Дембеле и Дезире Дуэ, поднимают совокупную стоимость линии нападения до примерно 878 млн долларов (770 млн евро) — значительно выше, чем у испанского нападения, оценённого в 489 млн долларов (428 млн евро), даже с учётом Ямаля.

Французы лидируют и в обороне: её стоимость оценивается в 473 млн долларов (414 млн евро) против 337 млн долларов (295 млн евро) у испанцев. Зато Испания имеет преимущество в воротах: её голкиперы стоят в сумме 113 млн долларов (99 млн евро), тогда как французские — 67 млн долларов (58 млн евро).

Рыночная стоимость не определяет спрос на билеты

Похоже, что рыночная стоимость составов не определяет спрос на билеты на матчи чемпионата мира.

Средние цены перепродажи билетов на второй полуфинал между Англией и Аргентиной, который состоится в среду в Атланте, примерно на 1000 долларов выше, чем на матч во вторник, хотя совокупная стоимость составов на эту игру — около 2,5 млрд долларов (2,2 млрд евро) — уступает общей оценке Франции и Испании.

Там спрос во многом подогревается возможным прощальным появлением Лионеля Месси на чемпионате мира.

Если говорить о самой встрече, недавняя история даёт Испании определённые основания для оптимизма, несмотря на сухие цифры.

«Красная фурия» выиграла шесть из последних десяти матчей между этими командами, включая победы на Евро-2024 и в прошлогодней Лиге наций, обе — с минимальным преимуществом в счёте.

Начало матча — в 14:00 по местному времени, в 20:00 по времени Великобритании и в 21:00 в Париже и Мадриде (в 22:00 в Кишиневе - прим.ред.); игра пройдёт, что символично для французов, в День взятия Бастилии.