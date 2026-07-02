Задержан молдаванин, разыскиваемый в Испании по делу о групповом изнасиловании.

Гражданин Республики Молдова, которого власти Испании разыскивали для исполнения тюремного наказания по делу о групповом изнасиловании, был задержан на пункте пропуска Албица при въезде в Румынию.

Как сообщили в Пограничной полиции Румынии, 40-летний мужчина прибыл на пограничный контроль в качестве пассажира транспортного средства, передает deschide.md

В ходе проверки пограничники установили, что 4 июня 2026 года власти Испании объявили его в розыск для исполнения ордера на арест. По данным румынских властей, гражданин Молдовы должен отбыть наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до 12 лет за совершение группового изнасилования.

Мужчина был задержан и передан оперативной группе Инспектората полиции уезда Васлуй, которая примет необходимые меры в соответствии с законодательством.