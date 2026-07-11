theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
11 Июля 2026, 19:45
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Испании снесут памятник румынским легионерам эпохи Франко

В список также вошли три других подобных памятника эпохи Франко – на Тенерифе, в Мурсии и Альмерии.

В Испании снесут памятник румынским легионерам эпохи Франко.
В Испании снесут памятник румынским легионерам эпохи Франко.

В Испании решили демонтировать памятник румынским легионерам как противоречащий демократической памяти. Об этом сообщает Digi24, пишет eurointegration.com.ua

На этой неделе в правительстве объявили, что памятник в память о румынских союзниках Франко, погибших в пригороде Мадрида Махадаонда, внесен в список объектов, противоречащих демократической памяти о прошлом и подлежащих удалению из общественного пространства.

В список также вошли три других подобных памятника эпохи Франко – на Тенерифе, в Мурсии и Альмерии.

"Демонтаж этих памятников станет актом демократического достоинства и гарантией того, что новые поколения не унаследуют общественное пространство, пронизанное прославлением ненависти диктатуры", – заявил министр по делам территориальной политики и демократической памяти Анхель Виктор Торрес.

Памятник в Махадаонде был открыт в 1970 году в честь лидеров румынской "Железной гвардии" Иона Моца и Василе Марина, которые погибли там в 1937 году, сражаясь на стороне Франсиско Франко во время гражданской войны в Испании.

В министерстве отметили, что Железная гвардия исповедовала фашистские, ультранационалистические и антисемитские взгляды, стала соратником нацистского режима и несет ответственность за многочисленные репрессии в Румынии.

Экспертная комиссия определила памятник в Махадаонде как прославляющий европейские фашистские движения и франкистский режим.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте