theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
adevarul.ro logoadevarul
19 Июня 2026, 10:46
6 460
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Испания теряет румынских работников: рынок труда уже ощущает последствия

По данным испанского Национального института статистики, с 2012 по 2025 год численность румынской общины в стране уменьшилась примерно на 32% — с 897 тысяч до около 600 тысяч человек.

Испания теряет румынских работников: рынок труда уже ощущает последствия.
Испания теряет румынских работников: рынок труда уже ощущает последствия.

Испанские СМИ отмечают, что последствия этого процесса уже начинают ощущаться на рынке труда. На протяжении многих лет румынские работники были важной частью таких отраслей, как сельское хозяйство, строительство и сфера услуг. Теперь работодатели всё чаще сталкиваются с нехваткой кадров, сообщает adevarul.ro

Среди основных причин оттока румын называют рост стоимости жизни и аренды жилья в Испании, последствия пандемии и экономических кризисов, а также повышение зарплат и уровня жизни в самой Румынии. Для многих семей возвращение на родину стало более привлекательным вариантом, чем продолжение жизни за границей.

По данным испанской прессы, только за первые месяцы 2025 года Испанию покинули почти 30 тысяч граждан Румынии. Часть из них вернулась домой, а часть выбрала другие страны Европы, включая Германию и государства Северной Европы, где условия труда и оплаты считаются более выгодными.

Статистика Румынии также подтверждает тенденцию к возвращению мигрантов. В 2024 году из Испании на родину вернулись более 47 тысяч человек, а годом ранее — свыше 51 тысячи.

Эксперты отмечают, что сокращение разницы в доходах между Испанией и Румынией делает решение о возвращении всё более популярным. Дополнительным фактором стали высокие расходы на жильё в крупных испанских городах.

Несмотря на снижение численности, румыны остаются второй по величине иностранной общиной в Испании.

Источник
adevarul.ro logoadevarul
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте