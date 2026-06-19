Испания теряет румынских работников: рынок труда уже ощущает последствия.

По данным испанского Национального института статистики, с 2012 по 2025 год численность румынской общины в стране уменьшилась примерно на 32% — с 897 тысяч до около 600 тысяч человек.

Испанские СМИ отмечают, что последствия этого процесса уже начинают ощущаться на рынке труда. На протяжении многих лет румынские работники были важной частью таких отраслей, как сельское хозяйство, строительство и сфера услуг. Теперь работодатели всё чаще сталкиваются с нехваткой кадров, сообщает adevarul.ro

Среди основных причин оттока румын называют рост стоимости жизни и аренды жилья в Испании, последствия пандемии и экономических кризисов, а также повышение зарплат и уровня жизни в самой Румынии. Для многих семей возвращение на родину стало более привлекательным вариантом, чем продолжение жизни за границей.

По данным испанской прессы, только за первые месяцы 2025 года Испанию покинули почти 30 тысяч граждан Румынии. Часть из них вернулась домой, а часть выбрала другие страны Европы, включая Германию и государства Северной Европы, где условия труда и оплаты считаются более выгодными.

Статистика Румынии также подтверждает тенденцию к возвращению мигрантов. В 2024 году из Испании на родину вернулись более 47 тысяч человек, а годом ранее — свыше 51 тысячи.

Эксперты отмечают, что сокращение разницы в доходах между Испанией и Румынией делает решение о возвращении всё более популярным. Дополнительным фактором стали высокие расходы на жильё в крупных испанских городах.

Несмотря на снижение численности, румыны остаются второй по величине иностранной общиной в Испании.