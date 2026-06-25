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media
25 Июня 2026, 21:00
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Жара в Испании унесла жизни более 200 человек за четыре дня

Свыше 200 человек скончались в результате аномальной жары в Испании в период с 21 по 24 июня.

Жара в Испании унесла жизни более 200 человек за четыре дня.
Жара в Испании унесла жизни более 200 человек за четыре дня.

Такие данные приводит система мониторинга смертности MoMo, передает media.az

Данная система осуществляет сбор ежедневных данных о смертности на территории Испании и проводит их сопоставление с прогнозными показателями, рассчитанными на основе статистики прошлых лет.

Сегодня свыше 100 миллионов жителей Европы оказались в условиях, когда температура воздуха превысила отметку в +35 °С . Среди них порядка 50 миллионов - граждане Франции и около 18 миллионов - жители Германии.

Накануне во Франции второй день подряд был побит абсолютный температурный рекорд за весь период метеорологических наблюдений. На протяжении последних дней столбики термометров в стране поднимались выше +40 °С.

Источник
media
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