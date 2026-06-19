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eurointegration.com.ua logoeurointegration
19 Июня 2026, 22:47
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Суд в Испании начал расследование в отношении супруги Санчеса по делу о средствах ЕС

В пятницу суд в Испании открыл новое расследование в отношении супруги премьер-министра Педро Санчеса Бегоньи Гомес по делу о предполагаемых злоупотреблениях служебным положением и мошенничестве, связанном со средствами ЕС.

Суд в Испании начал расследование в отношении супруги Санчеса по делу о средствах ЕС.
Суд в Испании начал расследование в отношении супруги Санчеса по делу о средствах ЕС.

В то время как испанский премьер посещает саммит лидеров ЕС в Брюсселе, мадридский суд решил начать новое расследование в отношении его супруги по делу о возможных нарушениях в серии государственных тендеров, финансируемых ЕС, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на efe.com

С 2024 года Европейская прокуратура (EPPO) проводила расследование многомиллионных государственных контрактов, заключенных с бизнесменом Хуаном Карлосом Баррабесом при предполагаемом посредничестве супруги Санчеса.

EPPO закрыла дело и направила материалы обратно в Испанию, где теперь проверяют, был ли сфальсифицирован контракт государственного цифрового агентства Red.es в пользу бизнесмена. Считается, что Бегонья Гомес подписала рекомендательные письма компании, выигравшей тендер.

В понедельник судья вызвал Гомес на предварительное слушание после завершения расследования – ключевой шаг для определения того, направлять ли её в суд присяжных и применять ли меры пресечения, или же закрыть дело.

Это расследование дополняет уже выдвинутые обвинения против супруги чиновника. Суд обвиняет её в злоупотреблении влиянием и коррупции в деловых операциях, связанных с её работой в Мадридском университете. Именно благодаря своему статусу супруги премьер-министра, как отметил судья в своем обвинительном заключении в апреле прошлого года, она извлекла выгоду из расширения, финансирования и деятельности своей университетской кафедры.

Новое расследование в отношении Гомес усиливает давление на Санчеса, поскольку вокруг его ближайшего окружения разрастаются коррупционные скандалы, а оппозиция призывает премьера уйти в отставку.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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