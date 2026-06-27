В Испании раскрыли международную сеть, занимавшуюся распространением поддельных водительских прав

Национальная полиция в Михас-Коста и Марбелье ликвидировала международную преступную организацию, занимавшуюся изготовлением и распространением поддельных водительских удостоверений Великобритании.

Об этом сообщает Euronews, передает eurointegration.com.ua

В ходе операции, проведенной при содействии британских властей, были задержаны два предполагаемых организатора этой схемы: гражданин Великобритании и гражданин Украины.

Расследование началось после того, как британские власти предупредили Национальную полицию Испании, перехватив четыре почтовых отправления из Испании, в которых находилось в общей сложности 287 поддельных британских водительских удостоверений.

Впоследствии следователи обнаружили ещё одну посылку со 101 поддельным документом, что позволило подтвердить существование сети, базировавшейся на Коста-дель-Соль и занимавшейся изготовлением и международной реализацией такой документации.

Сеть пользовалась услугами легальных курьерских и почтово-логистических компаний для отправки поддельных удостоверений как конечным покупателям, так и посредникам, отвечавшим за их распространение.

Хотя основным направлением была Великобритания, были выявлены и отправления в Италию, Германию, Францию и Саудовскую Аравию.

По данным следствия, организация брала около 300 евро за каждое поддельное водительское удостоверение, получая значительную прибыль благодаря большому объему производства.

Клиентами в основном были жители Великобритании, где водительское удостоверение широко используется в качестве документа, удостоверяющего личность, при проведении многочисленных административных и финансовых операций, что повышает его ценность для мошенников, в частности при открытии банковских счетов или приобретении имущества.

Заключительная фаза операции завершилась задержанием двух предполагаемых руководителей и проведением трёх обысков в помещениях, связанных с организацией.

Помимо наличных денег и криптовалюты полиция изъяла значительное количество компьютерной техники и документов, а также высококачественные принтеры, высекальные станки, устройства для ламинирования и пластификации, высокоточные сканеры и другое оборудование, которое использовалось для подделки официальных документов.