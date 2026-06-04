В Испании выявили 111 случаев редкого рака, связанного с грудными имплантами.

Испанское агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям (Aemps) к 2025 году подтвердило в общей сложности 111 случаев анапластической крупноклеточной лимфомы, ассоциированной с грудными имплантатами (ЛАКГ), редкой формы рака, связанной с грудными протезами. Всего с начала мониторинга этой патологии в 2012 году ведомство получило 146 уведомлений о предполагаемых случаях, пишет euronews.com

Эти данные приведены в шестом отчете о мониторинге национального протокола по выявлению и изучению этого типа лимфомы, подготовленном на основе сообщений, зарегистрированных в Системе надзора за медицинскими изделиями. Aemps уже много лет ведет целенаправленный мониторинг этого заболевания совместно с медицинскими профессиональными сообществами и европейскими органами здравоохранения.

Согласно опубликованному агентством докладу, больше всего уведомлений поступило из автономного сообщества Мадрид; за ним следуют Андалусия, Каталония и Валенсийское сообщество.

Редкий вид рака, связанный с определенными имплантатами

Ассоциированная с грудными имплантатами ЛАКГ, известная на международном уровне как BIA-ALCL, представляет собой редкий вид неходжкинской лимфомы, которая не возникает в тканях молочной железы, а развивается в клетках иммунной системы, способных формироваться в капсуле ткани, окружающей имплантат.

Aemps подчеркивает, что это редкое заболевание, и напоминает: его распространенность остается низкой по сравнению с большим числом женщин с грудными протезами. Тем не менее ведомство настаивает на важности поддержания настороженности и улучшения ранней диагностики.

Проведенные на сегодняшний день исследования указывают на многофакторный характер происхождения заболевания. Среди изучаемых факторов — тип используемого имплантата, определенные генетические предрасположенности, а также возможные воспалительные процессы или загрязнения, связанные с имплантатом. Однако специалисты подчеркивают, что окончательная причинно-следственная связь пока не установлена и точный механизм, запускающий развитие лимфомы, до сих пор неизвестен.