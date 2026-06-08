В Испании готовят массовые протесты против туризма.

Как пишет Express, уже известно, что этим летом на популярных среди туристов островах запланированы антитуристические протесты, в том числе на двух самых известных среди них – Майорке и Менорке, передает unian.net

В частноти, на Менорке протестующие запланировали марши на 13 июня 2026 года, а 26 июля активисты из более чем 50 организаций угрожают парализовать ключевые районы Майорки.

Демонстрации координирует организация Menys Turisme, Mes Vida ("Меньше туризма, больше жизни"), которая возглавила здешние массовые протесты в 2024 году.

При этом организаторы утверждают, что митинги в этом году могут превзойти по явке предыдущие.

Ожидается, что на Майорке основные протесты сойдутся у подножия знаменитого собора Пальмы – чрезвычайно популярного места для круизных пассажиров, которые выходят на берег и исследуют окрестности.

Представитель группы Дэвид Комас предупредил, что Балеарские острова приближаются к "решающему" и чрезвычайно сложному лету. Он подчеркнул, что, помимо существующих структурных проблем в регионе, в этом году появился еще один необычный фактор – полное солнечное затмение 12 августа, астрономическое зрелище, которое, по прогнозам, резко увеличит число посетителей.

"Мы прогнозируем, что это будет очень трудное лето для жителей Майорки. Ко дню затмения бронь в отелях уже полностью заполнена, что тотально обрушит остров", – заявил он.

В то же время отмечается, что протесты сосредоточены не только на количестве посетителей, но и на прямом влиянии туристической модели на повседневную жизнь местных жителей. Menys Turisme, més vida утверждает, что тысячи рабочих находятся в состоянии "максимальной уязвимости", а жилищный кризис на острове является ключевой проблемой. Дэвид Комас говорит, что в результате Майорка "превратилась в тематический парк, где нарушается право на жизнь".