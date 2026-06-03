Наследница престола Испании прыгнула с парашютом и вошла в историю.

Этот курс стал дополнением к военной подготовке, которую Леонор проходит в Высшей академии воздушных и космических сил (AGA) в Сан-Хавьере, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на elpais.com

Таким образом, наследница престола стала первым членом королевской семьи, которая прошла курс прыжков с парашютом, поскольку ни ее отец Фелипе VI, ни дедушка Хуан Карлос I не делали этого во время своей военной подготовки.

Принцесса Астурийская освоила базовые техники парашютного прыжка с автоматическим раскрытием парашюта, так же как это делают другие члены различных подразделений с парашютной подготовкой ВВС, Сухопутных войск, ВМС и Гражданской гвардии.

Учебный план длился две недели и включал физический тест, имитацию прыжков с высоты с башни учебного полигона – то есть подготовку к тому, чтобы затем прыгнуть с высоты 400 метров – и уроки по тому, как правильно приземляться.

Кроме того, испанская принцесса научилась прыгать с парашютом в ночное время.

По завершении этого учебного периода она получила диплом и значок десантника вместе с остальными своими пятьюдесятью однокурсниками.

Таким образом, будущая королева завершила третий из своих курсов военной подготовки и готовится начать обучение по специальности "Политология" в сентябре этого года в кампусе в Гетафе мадридского Государственного университета имени Карлоса III.

Как дочь короля Фелипе VI и королевы Летиции, Леонор является преемницей на испанский престол и после восхождения станет главнокомандующей Вооруженных сил Испании.

Леонор начала свою военную карьеру в Военной академии в Сарагосе в возрасте 17 лет, а затем присоединилась к ВМС для учебного плавания, которое длилось несколько месяцев.

С сентября прошлого года она находится на службе в ВВС и уже совершила свой первый самостоятельный полет.