В Испании призывают ЕС отложить запрет на российский газ.

ЕС должен отложить запрет на российский сжиженный природный газ, который должен вступить в силу в 2027 году, иначе он рискует стать чрезмерно зависимым от США.

Об этом заявил Financial Times руководитель одного из главных европейских импортных хабов этого топлива, передает eurointegration.com.ua

Иван Хименес, возглавляющий испанский порт Бильбао, заявил, что импорт российского газа следует сократить, но предупредил, что "это невозможно сделать в одночасье". Его предостережение прозвучало на фоне того, что импорт российского СПГ в ЕС несколько вырос вследствие кризиса на Ближнем Востоке.

Запрет, который будет распространяться на контракты на поставку СПГ с 1 января, является результатом многолетних переговоров среди европейских политиков о полном прекращении импорта российских ископаемых видов топлива в ответ на полномасштабное вторжение Москвы в Украину в 2022 году.

Хотя основным источником газа для Испании являются трубопроводы из Алжира, по данным Enagás, оператора испанской газовой сети, в мае 27,8 % поставок газа в Испанию поступало из России, что на 58,5 % больше, чем в мае 2025 года.

Отвечая на вопрос FT о значительном объеме импорта российского газа и предстоящем запрете, министр энергетики Испании Сара Аагесен Муньос заявила, что запрет следует ввести, как и планировалось.

Рост импорта "носит временный характер, и мы понимаем, что он связан с логистическими операциями в изменчивых и очень нестабильных условиях в отношении цен", – отметила министр. "Но я подчеркиваю: да, мы считаем, что это возможно, и с 1 января Европа должна полностью отказаться от российского газа", – добавила она.

Сейчас большая часть российского газа, экспортируемого в Европу, поступает в виде СПГ, который доставляется с месторождения "Ямал" компании "Новатэк" в Сибири. Венгрия и Словакия до сих пор получают российский газ по трубопроводу, хотя они также должны постепенно прекратить этот импорт к сентябрю 2027 года.

По данным информационного агентства Kpler, за первые пять месяцев 2026 года с "Ямала" было экспортировано 8,7 млн тонн СПГ. Бильбао заняло четвертое место среди самых популярных европейских пунктов назначения для этого топлива после бельгийского Зебрюгге и французских портов Монтуар и Дюнкерк.

Часть СПГ, импортируемого через Испанию, Францию и Бельгию, также поставляется потребителям за пределами этих стран, в частности немецкой компании Sefe.

По данным порта, в 2024 году на российские поставки приходилось более трех четвертей импорта газа в Бильбао, а в 2025 году их доля снизилась до 48 процентов. Это снижение произошло после объявления запрета и более широких усилий ЕС по диверсификации источников энергоносителей, отходя от российских поставок, в частности в пользу поставок из США. В 2025 году импорт из США составил 49 процентов поставок газа в Бильбао.

Однако в период с января по май этого года импорт российского газа вновь вырос, составив 59 % от общего объема, тогда как доля США снизилась до 40 %.

Хименес, один из немногих представителей отрасли, публично критиковавших запрет ЕС с момента его принятия в декабре, отметил, что существует неопределенность относительно того, будет ли эта мера полностью реализована.

"Я считаю, что сейчас не время прекращать поставки газа из России, поскольку это может стать очень проблематичным вопросом для Европейского Союза", – сказал он.

Импортеры, вероятно, будут пытаться завезти "как можно больше" до вступления запрета в силу, добавил Хименес. "Качество российского газа хорошее... а что касается цен, то обычно он дешевле, чем [газ] из США", – сказал он.

По данным Европейской комиссии, доля американского СПГ в европейском импорте выросла с 6 % в 2021 году до 29 %, что делает его вторым по величине источником импортного газа для блока после Норвегии.

Хименес высказал предположение, что президент США Дональд Трамп будет продолжать оказывать давление на ЕС, чтобы тот сохранил запрет на российский газ, учитывая, что это будет способствовать росту американского экспорта в Европу.