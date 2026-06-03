Франция, Италия и Испания добиваются нового режима против раздробленности банков ЕС.

Три страны направили свои предложения в Европейскую комиссию в качестве вклада в ее работу; ожидается, что 15 июля она опубликует доклад о конкурентоспособности банковского сектора, передает euronews.com

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала конкурентоспособность ключевым элементом повестки ЕС. В рамках этих усилий Комиссия планирует реформу европейского банковского сектора, при этом законодательная инициатива ожидается в 2027 году.

Несмотря на десятилетие прогресса в рамках Банковского союза, банковский рынок Европы «по‑прежнему структурно фрагментирован по национальному признаку», говорится в документе. По мнению авторов, это ограничивает способность сектора лучше обслуживать бизнес и домохозяйства.

Три страны ссылаются на оценку Европейского центрального банка, согласно которой отсутствие трансграничных освобождений от требований по ликвидности ограничивает возможность передачи примерно 230 млрд евро высоколиквидных активов высокого качества внутри Банковского союза.

«Это подрывает конкурентоспособность, повышает издержки на соблюдение требований, ограничивает доступ к продуктам и услугам и подрывает эффект масштаба и рост эффективности, которые необходимы европейским банкам для поддержки стратегических приоритетов ЕС», - утверждают авторы документа.

Чтобы решить эту проблему, предлагается создать новый добровольный специальный режим (ad hoc) для банковских групп ЕС со значительной трансграничной деятельностью.

«Новый добровольный специальный режим для банковских групп ЕС дополнил бы инициативы по упрощению правил, направленные на обеспечение большей согласованности регулирования и снижение регуляторной нагрузки и затрат на соблюдение требований, в частности за счёт повышения предсказуемости и удобства использования буферов капитала и ликвидности».