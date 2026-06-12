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eurointegration.com.ua logoeurointegration
12 Июня 2026, 18:27
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В Испании посадили продавца лотереи, обманувшего победителя джекпота

Продавца лотереи в Испании приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за то, что он обманул победителя джекпота в размере 4,7 миллиона евро и лишил его приза в 2012 году.

В Испании посадили продавца лотереи, обманувшего победителя джекпота.
В Испании посадили продавца лотереи, обманувшего победителя джекпота.

Суд в северо-западном испанском городе Ла-Корунья постановил, что продавец понимал, что клиент получил существенный выигрыш, но умышленно обманул победителя лотереи, сказав ему, что ни один из его билетов не является выигрышным. Впоследствии продавец попытался получить приз, заявив, что нашел выигрышный билет в своем магазине, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

Администрация местной лотереи воздержалась от выплаты приза и держала билет под замком, пытаясь выяснить, кому он принадлежит. В течение восьми лет продавец лотереи неоднократно пытался претендовать на выигрыш.

Настоящий владелец выигрышного билета скончался в 2014 году, но суд обязал выплатить полный приз его наследникам.

Продавца признали виновным в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Решение не является окончательным и может быть обжаловано в Верховном суде.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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