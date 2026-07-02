В Испании ещё один город запретил строительство нового жилья для туристов.

Малага пополнила список испанских городов, вводящих ограничение на жилье для туристов.

Как пишет The Olive Press со ссылкой на заявление мэра города Франсиско Де Ла Торре, местные власти ввели запрет на строительство новых отелей и туристических апартаментов в жилых районах на три года – он должен вступить в силу уже в конце июля 2026 года, передает unian.net

Решение направлено на сдерживание быстрого роста числа туристического жилья в городе, которое, по мнению местных жителей, приводит к повышению арендной платы и их вытеснению из этих районов.

Теперь правила городского планирования будут рассматривать туристическое жилье как несовместимое с жилыми землями.

При этом городской совет заверил, что запрет не затронет проекты, которые уже подали заявки на получение разрешения на строительство или находятся на стадии рассмотрения в системе планирования. Одновременно мэр заявил, что он будет тщательно проверять заявки, поданные в последние дни.

Также будут введены более строгие правила переоборудования коммерческих зданий под жилую недвижимость.