theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
1 Июля 2026, 13:40
21
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Испании автобус врезался в здание, пострадали более 40 человек

В испанском городе Льейда пассажирский автобус врезался в здание. Ранения получили 43 человека.

В Испании автобус врезался в здание, пострадали более 40 человек.
В Испании автобус врезался в здание, пострадали более 40 человек.

Об этом сообщает местный портал 20 minutos.

Большинство пассажиров — сезонные рабочие, которые ехали на сбор фруктов. Авария произошла неподалеку от автовокзала. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, еще семеро были госпитализированы «в менее тяжелом состоянии». 32 человека получили «незначительные травмы».

Для эвакуации пассажиров задействовали 14 бригад пожарных. Территория на месте инцидента оцеплена. Что послужило причиной аварии, пока неизвестно.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте