В Испании автобус врезался в здание, пострадали более 40 человек.

В испанском городе Льейда пассажирский автобус врезался в здание. Ранения получили 43 человека.

Об этом сообщает местный портал 20 minutos.

Большинство пассажиров — сезонные рабочие, которые ехали на сбор фруктов. Авария произошла неподалеку от автовокзала. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, еще семеро были госпитализированы «в менее тяжелом состоянии». 32 человека получили «незначительные травмы».

Для эвакуации пассажиров задействовали 14 бригад пожарных. Территория на месте инцидента оцеплена. Что послужило причиной аварии, пока неизвестно.