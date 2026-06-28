Торжество по случаю брака в Испании всё чаще откладывает покупку жилья на годы.

Средняя стоимость свадьбы в Испании достигла 25–32 тысяч евро, и для многих молодых пар это означает не только годы накоплений, но и отказ от других финансовых целей.

Почти девять из десяти молодожёнов признают, что расходы на торжество повлияли на их планы, чаще всего - на покупку жилья, передает euronews.com

В Испании практически все исследования свадебного рынка сходятся в одном: свадьба - дорогое удовольствие и почти всегда обходится дороже, чем планировала пара. Различаются лишь исходные цифры.

Согласно отчёту о свадебном секторе за 2026 год платформы Bodas.net, основанному на опросе более 2 000 пар, поженившихся в 2025 году, средняя стоимость свадьбы в Испании составляет 25 183 евро. Причем это - без учёта свадебного путешествия и обручального кольца.

Другое исследование, опубликованное финансовой платформой Raisin и основанное на опросе 1 500 человек, оценивает средние расходы уже в 32 355 евро. Разрыв между оценками - более 7 000 евро - не является противоречием: оба исследования указывают на одну и ту же тенденцию.

Уложиться в бюджет непросто

Только 41% пар укладываются в первоначальный бюджет, тогда как 45% в итоге тратят больше запланированного. По данным Raisin, доля тех, кто превышает бюджет, достигает 70%, причём 20% признаются, что превысили его более чем на 20%.

Почти половина свадебного бюджета уходит на площадку и кейтеринг. Средние расходы на одного гостя составляют около 225 евро, что на 6% больше, чем годом ранее.

И здесь данные расходятся: по оценке Raisin, среднее число гостей составляет 108 человек, тогда как Bodas.net фиксирует 123 гостя в среднем - с различиями по поколениям (115 у миллениалов, 118 у поколения Z и 82 у поколения X).

Финансирование свадебных расходов требует времени и часто - внешней помощи. 82% пар используют собственные накопления, более половины получают поддержку от родителей, а почти треть - рассчитывает на денежные подарки гостей. В среднем на накопление нужной суммы уходит около 25 месяцев, но 22% пар копят от трёх до пяти лет.

За 2025–2026 годы стоимость свадеб выросла примерно на 10 000 евро. По оценкам экспертов, минимальный бюджет свадьбы в Испании с примерно 100 гостями составляет около 24 600 евро - это эквивалентно примерно 900 евро ежемесячных накоплений в течение более двух лет.

Девять подрядчиков и доминирование кейтеринга

В среднем пары заказывают около девяти различных услуг для свадьбы. Фотография есть почти на всех свадьбах (90%), далее идут кейтеринг (84%), свадебный наряд и аксессуары (78%), площадка (78%) и музыка или развлечения (75%).

Но наибольшая доля расходов приходится на кейтеринг: в среднем около 7 126 евро по данным Raisin, а более чем у четверти пар эта статья превышает 10 000 евро.

Типичная структура бюджета выглядит так: банкет и площадка - 53%, одежда и бьюти-услуги - около 10%, фото и видео - 8%, декор и цветы - 6%, музыка - 5%.

Когда денег не хватает, чаще всего сокращают список гостей. Более 60% пар признаются, что корректировали формат свадьбы по финансовым причинам. Сокращение списка с 150 до 80 гостей может сэкономить от 7 000 до 15 000 евро.

"Скрытая цена": стресс, конфликты и отложенная покупка жилья

У свадеб есть издержки, которые не отражаются в бюджете. 95% пар говорят о финансовом стрессе в процессе подготовки, а 65% - о денежных разногласиях внутри пары. Половина признаётся, что опыт заставил их пересмотреть подход к совместным финансам.

Однако наиболее долгосрочный эффект проявляется позже: почти 90% пар отмечают, что свадьба повлияла на их финансовые цели. Чаще всего речь идёт о покупке жилья - её как отложенную цель называют 30% респондентов.

И это не случайность. По данным исследования условий жизни конца 2025 года, молодые люди 25–35 лет особенно сильно пострадали от ухудшения ситуации на рынке жилья. Лишь 15,2% людей в возрасте 16–29 лет живут отдельно - это минимальный показатель с 2006 года.

Платформа Fotocasa оценивает, что доля зарплаты, уходящая на аренду, выросла с 38% в 2019 году до 50% в 2025-м, а в Мадриде достигает 71%.

На этом фоне расходы в 25–32 тысячи евро на свадьбу, даже при многолетних накоплениях, напрямую влияют на возможность покупки жилья.

То, что в индустрии называют "самым важным днём жизни", на практике для многих пар становится фактором, который откладывает один из ключевых жизненных финансовых шагов на годы.