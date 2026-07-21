В Испании погибли два человека во время празднования победы на ЧМ-2026

В ночь празднования победы Испании в финале ЧМ-2026 по футболу по всей стране погибли два человека, более 80 получили ранения, а не менее 12 человек были задержаны.

В Испании погибли два человека во время празднования победы на ЧМ-2026.