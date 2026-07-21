21 Июля 2026, 09:06
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В Испании погибли два человека во время празднования победы на ЧМ-2026
В ночь празднования победы Испании в финале ЧМ-2026 по футболу по всей стране погибли два человека, более 80 получили ранения, а не менее 12 человек были задержаны.
Также празднования перетекли в столкновения с военными: В Памплоне расследуется нападение на группу военнослужащих, которые вчера вечером смотрели матч в баре, в результате чего в общей сложности шесть человек получили ранения, трое из них — военнослужащие.