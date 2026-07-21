theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
21 Июля 2026, 09:06
10 360
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Испании погибли два человека во время празднования победы на ЧМ-2026

В ночь празднования победы Испании в финале ЧМ-2026 по футболу по всей стране погибли два человека, более 80 получили ранения, а не менее 12 человек были задержаны.

В Испании погибли два человека во время празднования победы на ЧМ-2026.
В Испании погибли два человека во время празднования победы на ЧМ-2026.

Также празднования перетекли в столкновения с военными: В Памплоне расследуется нападение на группу военнослужащих, которые вчера вечером смотрели матч в баре, в результате чего в общей сложности шесть человек получили ранения, трое из них — военнослужащие.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте