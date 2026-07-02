В Испании мужчина посчитал картину за 150 тысяч евро мусором.

В испанском городе Севилья мужчина нашёл на обочине картину, которую посчитал мусором, но забрал, потому что ему понравилась рама. Оказалось, это полотно художника Хоакина Сорольи.

57-летний Андрес Уртадо обнаружил картину в прошлую субботу. Полотно стоимостью 150 тысяч евро много лет принадлежало семье из Севильи, которая часто брала его с собой в отпуск, передает theguardian.com

Владельцы собирались упаковать картину в багажник своей машины, отправляясь на пляж, но случайно оставили её прислонённой к стене и уехали. Когда они обнаружили пропажу, полотна уже не было. Несмотря на расклеенные плакаты с просьбой помочь найти «картину большой сентиментальной ценности», до вторника никаких известий не поступало.

После обнаружения картины Уртадо решил выяснить её происхождение с помощью искусственного интеллекта и узнал, что это может быть работа Сорольи. «ИИ выдал какие-то безумные цены, поэтому я поискал в интернете и позвонил в аукционный дом в Мадриде. Я отправил им фотографии, и они очень быстро ответили, сказав, что это оригинал Сорольи», — рассказал мужчина.

Когда мужчина увидел новости о «похищенном» полотне, он сразу позвонил в полицию и сказал, что информация не соответствуют действительности.

«Я сказал, что не крал её, а просто подобрал на улице», — пояснил Уртадо. Картину вернули владельцам.