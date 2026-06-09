Мировая неопределённость подстёгивает туризм в Испании: страна близка к 100 млн туристов.

Главным рынком-источником вновь стала Великобритания: в апреле оттуда прибыло около 1,7 млн посетителей, на 2,7 % больше, чем годом ранее. Франция заняла второе место, с примерно 1,3 млн туристов (+5,1 %), тогда как Германия показала снижение на 9,1 %, до 1,2 млн поездок, передает euronews.com

Каталония вновь стала основным направлением для иностранных туристов в апреле, приняв 20,8 % от общего числа прибытий. За ней следовали Андалусия и Валенсийское сообщество, которые также зафиксировали высокий приток зарубежных гостей.

Таким образом, с января по апрель Испанию посетили 26,5 млн иностранных туристов — на 3,4 % больше, чем за тот же период 2025 года, согласно данным, опубликованным в понедельник Национальным институтом статистики (INE). Эти показатели удерживают отрасль на траектории, совместимой с символическим порогом в 100 млн туристов в год, рубежом, который еще несколько месяцев назад казался труднодостижимым в 2026 году.

Апрель обозначил переломный момент

В начале года туристический сектор демонстрировал признаки замедления. Однако весной рост начал ускоряться. Увеличение числа прибытий в апреле стало наибольшим годовым приростом, зарегистрированным за последние 12 месяцев и подтверждает устойчивость международного спроса на поездки в Испанию.

Аналитики указывают на ряд факторов, стоящих за этой динамикой, среди них восстановление дальнемагистральных поездок, особенно с американского континента, рост поездок по профессиональным причинам и стремление выбирать направления, считающиеся стабильными на фоне международной обстановки, отмеченной геополитической неопределенностью.

В этом контексте ряд отраслевых экспертов полагает, что конфликт на Ближнем Востоке может способствовать перераспределению туристических потоков в пользу направлений, воспринимаемых как более безопасные, среди них Испания и другие страны Западной Европы.

Хотя точно измерить влияние этого явления трудно, ускорение, зафиксированное в марте и апреле, совпадает с ростом числа путешественников из дальних рынков и с восстановлением деловых поездок. По мнению представителей отрасли, именно это сочетание факторов помогает объяснить, почему рост туризма укрепился после более умеренного начала года.

Динамика прибытий усиливает вероятность того, что по итогам года Испания снова достигнет рекордных показателей. Тем не менее в отрасли подчеркивают, что цель состоит не только в увеличении числа посетителей, но и в повышении рентабельности и привлечении туристов с более высокой покупательной способностью.

Если действующая тенденция сохранится в высокий летний сезон, Испания может вплотную подойти к символическому порогу в 100 млн туристов в год, что стало бы беспрецедентным достижением для национального туристического сектора. То, как будут развиваться бронирования и спрос в ближайшие месяцы, станет решающим для того, чтобы понять, превратится ли эта цель в реальность.