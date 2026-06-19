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rupor.md logorupor
19 Июня 2026, 16:42
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В Испании за убийство задержали гражданина Молдовы: он 6 лет скрывался в горах Италии

В итальянском городе Брони арестовали 42-летнего гражданина Молдовы, который шесть лет находился в международном розыске по подозрению в похищении и жестоком убийстве человека.

В Испании за убийство задержали гражданина Молдовы: он 6 лет скрывался в горах Италии.
В Испании за убийство задержали гражданина Молдовы: он 6 лет скрывался в горах Италии.

Как сообщает итальянское издание Il Giorno со ссылкой на местную полицию и прокуратуру, задержание провели карабинеры провинции Павия на основании европейского ордера на арест, передает rupor.md

По данным следствия, преступление произошло в декабре 2020 года в испанском городе Санта-Фе (провинция Гранада). Местные правоохранительные органы вели поиски похищенного мужчины, за которого требовали выкуп, однако позже бойцы Гражданской гвардии Испании нашли его мертвым — у погибшего был завязан рот, а глаза и почти все лицо были замотаны клейкой лентой. В ходе расследования испанские власти пришли к выводу, что к похищению и убийству причастна международная преступная группировка, занимающаяся контрабандой марихуаны, в состав которой входил и задержанный молдаванин.

Мужчина долгое время скрывался в холмистой местности Ольтрепо-Павезе на севере Италии. Найти его удалось благодаря оперативной информации, которую итальянские карабинеры получили от своих испанских коллег. В настоящее время гражданин Молдовы помещен в тюрьму города Павия, он ожидает решения Апелляционного суда Милана, который рассмотрит процедуру его экстрадиции в Испанию.

Источник
rupor.md logorupor
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