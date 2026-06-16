Полиция пресекла ввоз в страну четырех килограммов наркотиков из Испании.

Правоохранители пресекли провоз в страну четырех килограммов наркотиков. Запрещенные вещества были обнаружены в рейсовом автобусе, перевозившем посылки из Испании.

По подозрению в причастности к схеме задержаны двое молодых людей, передает moldova1.md

По данным следствия, в страну пытались ввезти три килограмма марихуаны и один килограмм кокаина. Наркотики были спрятаны в посылках с продуктами питания, включая макаронные изделия.

Автобус с запрещенными веществами пересек пункт пропуска Леушены и находился под наблюдением сотрудников подразделения antidrog до прибытия транспортного средства в пункт назначения. В момент получения посылки был задержан 21-летний подозреваемый.

Следователи считают, что молодой человек выполнял функции курьера, а наркотики планировалось распространять через Telegram. Второй фигурант, по версии следствия, сопровождал груз на пути из Испании и должен был предупреждать участников схемы о возможной опасности.

Оба подозреваемых помещены под стражу на 30 суток. Им предъявлены обвинения по делу о незаконном обороте наркотиков.