theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldova1.md logomoldova1
16 Июня 2026, 21:05
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Полиция пресекла ввоз в страну четырех килограммов наркотиков из Испании

Правоохранители пресекли провоз в страну четырех килограммов наркотиков. Запрещенные вещества были обнаружены в рейсовом автобусе, перевозившем посылки из Испании.

Полиция пресекла ввоз в страну четырех килограммов наркотиков из Испании.
Полиция пресекла ввоз в страну четырех килограммов наркотиков из Испании.

По подозрению в причастности к схеме задержаны двое молодых людей, передает moldova1.md

По данным следствия, в страну пытались ввезти три килограмма марихуаны и один килограмм кокаина. Наркотики были спрятаны в посылках с продуктами питания, включая макаронные изделия.

Автобус с запрещенными веществами пересек пункт пропуска Леушены и находился под наблюдением сотрудников подразделения antidrog до прибытия транспортного средства в пункт назначения. В момент получения посылки был задержан 21-летний подозреваемый.

Следователи считают, что молодой человек выполнял функции курьера, а наркотики планировалось распространять через Telegram. Второй фигурант, по версии следствия, сопровождал груз на пути из Испании и должен был предупреждать участников схемы о возможной опасности.

Оба подозреваемых помещены под стражу на 30 суток. Им предъявлены обвинения по делу о незаконном обороте наркотиков.

Источник
moldova1.md logomoldova1
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте