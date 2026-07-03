Десять человек считаются пропавшими без вести в результате атаки на Киев.

Поисково-спасательная операция длится уже вторые сутки.

Десять человек не выходят на связь после удара по Киеву 2 июля. Как пишет rbc.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В Киеве вторые сутки продолжаются спасательные работы на трех локациях после российских ударов минувшей ночью. Спасатели разобрали уже большую часть завалов, но 10 человек до сих пор не выходят на связь.

"Поисковая операция будет продолжаться столько, сколько будет нужно. По состоянию на данный момент известно, что из-за вчерашнего удара по Киеву погибли 30 человек. Мои соболезнования всем родным и близким. Почти сто человек были ранены, и среди них есть и дети", - говорится в заявлении главы государства.