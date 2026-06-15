Рост ВВП Молдовы замедлился до 0,4% — ниже среднего по ЕС.

Вклад отраслей в рост ВВП

Положительную динамику обеспечили следующие сектора:

оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей — +0,4%;

обрабатывающая промышленность — +0,5%;

здравоохранение и социальная помощь — +0,2%;

транспорт и складирование — +0,3%;

энергетика и коммунальные услуги — +0,3%;

сельское хозяйство — +0,1%;

государственное управление и социальное страхование — +0,1%, сообщает Radio Moldova.

Отрасли, которые снизили рост экономики

Негативное влияние оказали:

операции с недвижимостью — минус 0,7%;

информационные технологии и коммуникации — минус 0,7%;

строительство — минус 0,6%;

прочие услуги — минус 0,2%.

Особенно заметное давление на экономику оказали недвижимость и строительство, несмотря на их значительную долю в структуре ВВП.

ВВП по использованию ресурсов

С точки зрения расходов экономики, рост был обеспечен двумя основными факторами:

экспорт товаров и услуг — +3,6%, при росте физического объёма экспорта на 10,8%; экспорт составляет 36,6% ВВП;

потребление домашних хозяйств — +1,6%, при росте покупок на 1,8%; потребление остаётся ключевым элементом экономики и формирует около 91% ВВП.

Отрицательное влияние

валовое накопление капитала (инвестиции) снизилось, оказав сильное негативное влияние — минус 3,9%;

импорт товаров и услуг вырос на 1,5%, что также снизило ВВП на 1%.

Молдова ниже среднего по ЕС

С ростом экономики на уровне 0,4% Республика Молдова оказалась ниже среднего показателя по Европейскому союзу (0,6%) и уступила ряду стран региона, включая Германию, Польшу, Болгарию и Турцию.

Лидером роста стала Дания с показателем 5,8%.

При этом Молдова избежала рецессии, в отличие от некоторых стран региона: Украина (-0,6%), Румыния (-1,5%) и особенно Ирландия, где спад составил -17,1%.