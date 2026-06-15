Рост ВВП Молдовы замедлился до 0,4% — ниже среднего по ЕС
По данным Национального бюро статистики (НБС), общий объём ВВП достиг 77,5 млрд леев, что на 4 млрд леев больше, чем годом ранее.
Вклад отраслей в рост ВВП
Положительную динамику обеспечили следующие сектора:
- оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей — +0,4%;
- обрабатывающая промышленность — +0,5%;
- здравоохранение и социальная помощь — +0,2%;
- транспорт и складирование — +0,3%;
- энергетика и коммунальные услуги — +0,3%;
- сельское хозяйство — +0,1%;
- государственное управление и социальное страхование — +0,1%, сообщает Radio Moldova.
Отрасли, которые снизили рост экономики
Негативное влияние оказали:
- операции с недвижимостью — минус 0,7%;
- информационные технологии и коммуникации — минус 0,7%;
- строительство — минус 0,6%;
- прочие услуги — минус 0,2%.
Особенно заметное давление на экономику оказали недвижимость и строительство, несмотря на их значительную долю в структуре ВВП.
ВВП по использованию ресурсов
С точки зрения расходов экономики, рост был обеспечен двумя основными факторами:
- экспорт товаров и услуг — +3,6%, при росте физического объёма экспорта на 10,8%; экспорт составляет 36,6% ВВП;
- потребление домашних хозяйств — +1,6%, при росте покупок на 1,8%; потребление остаётся ключевым элементом экономики и формирует около 91% ВВП.
Отрицательное влияние
- валовое накопление капитала (инвестиции) снизилось, оказав сильное негативное влияние — минус 3,9%;
- импорт товаров и услуг вырос на 1,5%, что также снизило ВВП на 1%.
Молдова ниже среднего по ЕС
С ростом экономики на уровне 0,4% Республика Молдова оказалась ниже среднего показателя по Европейскому союзу (0,6%) и уступила ряду стран региона, включая Германию, Польшу, Болгарию и Турцию.
Лидером роста стала Дания с показателем 5,8%.
При этом Молдова избежала рецессии, в отличие от некоторых стран региона: Украина (-0,6%), Румыния (-1,5%) и особенно Ирландия, где спад составил -17,1%.