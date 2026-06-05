В Алжире начали строить Транссахарский газопровод.

Проект предусматривает строительство 4128-километрового маршрута от Варри на юге Нигерии через Нигер до газового хаба Hassi R'Mel в Алжире, передает epravda.com.ua

Оттуда газ можно будет подавать через действующую алжирскую сеть к средиземноморским экспортным терминалам и трубопроводам, которые обслуживают европейский рынок.

Новый алжирский участок должен простираться примерно на 1210 км от границы с Нигером до юга страны. Нигер планирует начать работы на своем 720-километровом участке в начале 2027 года.

Trans-Saharan Gas Pipeline также конкурирует с другим маршрутом — Nigeria-Morocco Gas Pipeline, который должен пройти вдоль атлантического побережья Западной Африки.