Строительный сектор в упадке: высокие затраты и нехватка рабочей силы
После двух лет роста строительный сектор находится на нисходящей траектории.
Данные Национального статистического бюро (НБС) показывают, что в первом квартале года объем работ сократился примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает radiomoldova.md
Спад напрямую отражается на активности компаний в этой сфере: сокращение количества заказов, уменьшение числа проектов и снижение рыночного спроса.
«Уровень продаж квартир снизился на фоне цен, на которые, в свою очередь, влияют региональная ситуация, энергетический сектор, стоимость материалов и другие экономические факторы», — пояснил президент Федерации строительных работодателей Павел Каба в интервью Кристине Присакарь для программы Zi de Zi на Радио Молдова.
Замедление темпов реализации проектов, финансируемых из внешних источников, также приводит к сокращению объемов работ.
«Пока не будут согласованы проекты, не будут утверждены документы и не поступят ресурсы на строительство инфраструктуры, проходит период, который влияет на объемы работ», — сказал Павел Каба.
Статистические данные показывают, что инвестиции в жилищное строительство в первом квартале сократились почти на 14%. В целом инвестиции в основные средства составили 6,2 млрд леев, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Наибольшая часть инвестиций, более 2 млрд леев, была направлена на машины, оборудование и транспорт.
Статистика свидетельствует о том, что инвесторы продолжают выделять ресурсы на модернизацию оборудования, в то время как жилищное строительство и инфраструктурные проекты продвигаются медленнее.
На темпы строительства также влияют длительные административные процедуры.
«Утверждение градостроительной документации занимает время. Иногда на утверждение плана зонирования уходят годы. Затем следует проектирование, координация и получение разрешений. Строительство не делается за один день», — сказал Павел Каба.
Неопределенность в определении границ земель, принадлежащих государству и муниципалитетам, может задерживать регистрацию недвижимости на месяцы или даже годы.
Президент Федерации работодателей строительной отрасли также подчеркнул нехватку рабочей силы. В строительном секторе работает около 30 тысяч человек, но потребность гораздо больше.
«Дефицит составляет примерно 50-60%. При нынешних объемах работ потребуются десятки тысяч рабочих», — сказал он.
В настоящее время согласованная минимальная заработная плата для первой категории строительных рабочих составляет 8000 леев, по сравнению с 6300 леями, минимальной заработной платой в стране.