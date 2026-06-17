В Испании гражданин Молдовы нанёс девять ножевых ранений бездомному.

В испанском городе Памплона полиция задержала гражданина Молдовы по подозрению в покушении на убийство возле супермаркета. Нападавший нанёс множественные ранения ножом другому мужчине.

Инцидент произошёл в понедельник вечером, 15 июня, в районе Сан-Хорхе возле местного магазина. По данным правоохранительных органов, между двумя мужчинами, которые являются бездомными, завязалась драка. Управляющая супермаркетом заметила потасовку на улице и сразу вызвала экстренные службы, пишет rupor.md

В ходе конфликта гражданин Молдовы ударил ножом в бедро и ягодицу гражданина Польши. Издание Diario de Noticias уточняет, что пострадавший получил в общей сложности девять ножевых ранений. Его доставили в Университетский госпиталь Наварры в тяжёлом состоянии. Нападавшего задержали сотрудники Национальной полиции, и он предстанет перед судом.