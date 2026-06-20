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20 Июня 2026, 09:49
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В Иране певицу приговорили к 74 ударам плетью за концерт без хиджаба

Аналогичное наказание получили музыканты, работавшие с вокалисткой.

В Иране певицу приговорили к 74 ударам плетью за концерт без хиджаба.
В Иране певицу приговорили к 74 ударам плетью за концерт без хиджаба.

Суд иранской провинции Кум приговорил певицу Парасту Ахмади к 74 ударам плетью за выступление без хиджаба. Такое же наказание получили восемь участников её команды, включая тех, кто вёл съёмку, сообщает The Guardian.

Преследование артистки началось после концерта в декабре 2024 года, который транслировался в прямом эфире на YouTube. 29-летняя Ахмади исполнила патриотическую песню Az Khoone Javanane Vatan («Из крови юных патриотов Родины») без хиджаба и в платье с открытыми плечами. Запись набрала 2,9 млн просмотров. Вскоре после выхода видео полиция задержала певицу, музыкантов и съёмочную группу. Против них возбудили дело.

Суд признал артистов виновными в оскорблении общественной нравственности из-за «вульгарного и аморального контента». Помимо физического наказания, власти запретили исполнителям заниматься творчеством и выезжать из страны на два года.

Иранский юрист по правам человека Мойн Хазаэли заявила, что приговор не имеет под собой законных оснований. По её словам, выступления женщин и их трансляция в Иране не запрещены, поэтому деятельность нельзя квалифицировать как «создание, распространение или публикацию непристойного контента». Она также подчеркнула, что многие правозащитные организации расценивают порку как форму пыток, а не законное наказание.

Источник
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