Новая инициатива прокуратуры: тех, кто не сообщил о домашнем насилии - ждет наказание.

Генеральная прокуратура (ГП) Республики Молдова объявила о запуске двух масштабных инициатив, призванных перестроить систему расследования преступлений, связанных с домашним насилием.

В стране появятся профильные прокуроры, а за молчание о фактах абьюза планируют наказывать по закону, передает rupor.md

Генпрокурор Александр Макидон подписал приказ, обязывающий руководителей районных и муниципальных прокуратур выделить отдельных сотрудников для ведения дел о домашнем насилии. Эти специалисты будут работать в том числе над делами, где пострадавшими выступают несовершеннолетние.

По задумке ведомства, узкая специализация поможет уйти от фрагментарного рассмотрения дел. Обученные прокуроры смогут вести следствие быстрее и слаженнее. Особый упор будет сделан на:

предотвращение повторной травматизации (виктимизации) пострадавших;

тщательный сбор доказательной базы, включая цифровые улики;

параллельно Отдел уголовного преследования уже готовит единое практическое руководство для сквозной унификации следственных процессов.

Уголовная ответственность за недонесение

Вторая мера направлена против свидетелей и окружения, знающих о насилии в семье, но предпочитающих молчать. Анализ уголовных дел за 2025 год показал, что близкие люди часто были в курсе издевательств, но не обращались в правоохранительные органы.

Для решения этой проблемы Генпрокуратура разработала законопроект, который вводит административную (правонарушительную) и уголовную ответственность за недонесение о фактах семейного насилия. Документ уже передан на рассмотрение в министерство юстиции.

Контекст

По словам властей, насилие в отношении женщин и внутри семьи остается острой проблемой для Молдовы. Постоянный рост числа заявлений создает критическую нагрузку на судебную систему.

Как отметил заместитель генпрокурора Сергей Руссу, данные реформы необходимы для создания эффективного щита вокруг пострадавших. Новые меры также напрямую связаны с международными обязательствами страны: в 2021 году Молдова ратифицировала Стамбульскую конвенцию, которая требует от государства жестких и системных действий по искоренению домашнего насилия.