22 Мая 2026, 09:45
5 454
CNN: Трамп и Нетаньяху разошлись во мнениях по поводу будущего войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп провел во вторник напряженный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Беседа показала из разные взгляды на дальнейшие действия касаемо войны с Ираном.

Как пишет издание, это был не первый их разговор за последние дни. Когда два лидера поговорили в воскресенье 17 мая, Трамп сообщил, что скорее всего, в начале недели приступит к новым атакам на Иран. По информации CNN, операция должна была называться "Кувалда", пишет rbc.ua

Однако примерно через 24 часа после этой первой беседы Трамп объявил о приостановке ударов, которые, по его словам, были запланированы на вторник по просьбе союзников в Персидском заливе.

По словам источника, после этого страны залива находились в тесном контексте с США и пакистанскими посредниками, работая над рамочной сделкой, которая могла бы способствовать дальнейшим дипломатическим переговорам.

На этом фоне Трамп в среду заявил, что стороны находятся на заключительном этапе переговоров с Ираном.

В чем разошлись позиции Трампа и не Нетаньяху

Согласно публикации, продолжение переговоров вызывает недовольство премьер-министра Израиля, который давно выступает за более агрессивный подход к Тегерану. По словам представителей администрации Трампа и израильских чиновников, Нетаньяху утверждает, что задержка выгодна только иранцам.

Поэтому во вторник Нетаньяху выразил свое разочарование, заявив Трампу, что, по его мнению, отсрочка ожидаемых атак была ошибкой и что президент должен действовать по плану, рассказал американский чиновник.

В то же время израильский источник говорит, что Нетаньяху скептически относится к возможности достижения соглашение путем переговоров, особенно учитывая, что Иран до сих пор отказывается отказаться от обогащенного урана. То есть той самой темы, которая является камнем преткновения в переговорах. Источник говорит, что Нетаньяху настаивал на возобновлении военных действий.

Резюмируя израильский чиновник сказал, что разногласия были очевидны: Трамп хочет посмотреть, удастся ли достичь соглашения, а Нетаньяху ожидал чего-то другого.

Источник
