Певица Диана Ротару стала жертвой онлайн-мошенников: "Сняли с карты все деньги".

По её словам, мошенник украл ровно ту сумму, за которую она выставила компьютер на продажу, пишет unimedia.info

«Я выставила компьютер на продажу, и со мной связались в WhatsApp. Мужской голос, говорили на русском: "Хочу купить у вас компьютер. Дайте вашу банковскую карту, чтобы сделать перевод". Мне это показалось правдоподобным, потому что со мной связался реальный человек — не робот, а кто-то настоящий».

«Я передала данные, а он забрал все деньги. Сколько стоил компьютер — 6 тысяч леев, столько он и снял с моей карты», — рассказала певица в программе O seară perfectă на PRO TV.