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13 Июня 2026, 15:45
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В Индии пять человек погибли при крушении военно-транспортного самолета Ан-32

Самолет Ан-32 ВВС Индии потерпел крушение во время посадки в городе Джорхат в штате Ассам.

В Индии пять человек погибли при крушении военно-транспортного самолета Ан-32.
В Индии пять человек погибли при крушении военно-транспортного самолета Ан-32.

Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на вооруженные силы страны.

Информация об инциденте на северо-востоке страны поступила сегодня ранее. В результате крушения, как теперь выяснилось, погибли пятеро военных ВВС Индии. Выжил один пилот, в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

В ВВС Индии уточнили, что для установления причин трагедии будет создана специальная комиссия. На опубликованных в сети кадрах видно, что воздушное судно развалилось на части и обгорело.

Ан-32 — советский военно-транспортный самолет, единственный в истории советской авиации, который создавался специально для экспорта и не был принят на вооружение в СССР.

Источник
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