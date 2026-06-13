В Индии пять человек погибли при крушении военно-транспортного самолета Ан-32.

Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на вооруженные силы страны.

Информация об инциденте на северо-востоке страны поступила сегодня ранее. В результате крушения, как теперь выяснилось, погибли пятеро военных ВВС Индии. Выжил один пилот, в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

В ВВС Индии уточнили, что для установления причин трагедии будет создана специальная комиссия. На опубликованных в сети кадрах видно, что воздушное судно развалилось на части и обгорело.

Ан-32 — советский военно-транспортный самолет, единственный в истории советской авиации, который создавался специально для экспорта и не был принят на вооружение в СССР.