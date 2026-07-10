В самолете Ryanair во время полета разбился иллюминатор: есть пострадавший.

Во время полета рейса Ryanair из Салоник (Греция) в Мюнхен (Германия) произошел инцидент: раздался громкий хлопок, и разбился иллюминатор в салоне.

Об этом сообщают греческие СМИ, передает media.az

В результате разгерметизации выпали кислородные маски, пассажиры удерживали человека, сидевшего рядом с разбитым иллюминатором. Пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета «Македония». Пострадавший - 61-летний гражданин Сербии - был госпитализирован с травмой шеи.

Один из пассажиров рассказал, что супруга пострадавшего около пяти минут держала его за ноги, затем другие пассажиры помогли втащить его в салон.

Техническая поломка произошла на борту воздушного судна авиакомпании Ryanair во время набора высоты после вылета из международного аэропорта «Македония» в Салониках (Греция). По невыясненной пока причине один из иллюминаторов неожиданно разрушился, а находившегося рядом пассажира наполовину затянуло наружу - мужчина получил травмы и ожоги.

Как сообщает телеканал ERT-news, борт Ryanair следовал из салоникского международного аэропорта «Македония» в аэропорт немецкого города Мемминген.

Согласно рассказам пассажиров, спустя считанные минуты после отрыва от взлетной полосы, когда воздушное судно уже набирало высоту, раздался мощный хлопок, иллюминатор разрушился, а сидевшего непосредственно у иллюминатора мужчину почти наполовину вытянуло за пределы фюзеляжа.

Пассажирам, находившимся рядом с гражданином Греции, удалось удержать его внутри салона. Немаловажную роль сыграли и ремни безопасности, которыми пострадавший был пристегнут.

На борту воздушного судна началась паника, автоматически сработала система подачи кислорода - выпали кислородные маски. Экипаж успокоил пассажиров и принял решение о немедленном возвращении в аэропорт Салоников. Пострадавший мужчина был госпитализирован - он пребывает в шоковом состоянии, у него диагностированы повреждения шейного отдела, множественные ссадины и ожоги от контакта с разбитым иллюминатором.

Остальные пассажиры, подавляющее большинство которых не получили травмы, были отправлены в Германию следующим рейсом.

Согласно предварительным данным, причиной инцидента мог послужить фрагмент, отделившийся от двигателя в процессе взлета и повредивший иллюминатор.