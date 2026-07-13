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mediafax.ro logomediafax
13 Июля 2026, 23:47
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Самолёт Wizz Air едва не завершил взлёт за пределами полосы из-за ошибки экипажа

Самолёт Boeing 737 Max, выполнявший рейс Лондон — Афины для Wizz Air UK, оказался в опасной ситуации во время взлёта из аэропорта Лутон в Великобритании.

Самолёт Wizz Air едва не завершил взлёт за пределами полосы из-за ошибки экипажа.
Самолёт Wizz Air едва не завершил взлёт за пределами полосы из-за ошибки экипажа.

Воздушное судно поднялось в воздух всего в 162 метрах от конца взлётно-посадочной полосы из-за неверно введённых параметров в бортовой компьютер, передает mediafax.ro со ссылкой на corriere.it

Об этом говорится в отчёте британского Управления по расследованию безопасности авиаперевозок (AAIB). Инцидент произошёл в апреле прошлого года, однако подробности стали известны только сейчас.

Самолёт выполнял рейс 5411 Лондон — Афины. На борту находились 162 пассажира, два пилота и четыре члена экипажа. Воздушное судно эксплуатировала чартерная компания Ascend Airways.

По данным расследования, изначально экипаж планировал взлёт с использованием всей длины полосы. Однако диспетчеры предложили начать разбег с более близкой точки, что позволяло сократить время подготовки к взлёту.

Пилоты согласились на изменение маршрута, но не проверили корректность новых расчётных параметров взлёта. В результате в бортовой компьютер были внесены неверные данные, а мощность двигателей при взлёте составила 82,1%, что оказалось недостаточным для новой длины доступной полосы.

Следователи установили, что самолёт пересёк конец полосы на высоте менее 4 метров, тогда как минимально безопасная высота составляет 10,67 метра. По данным AAIB, воздушное судно набирало высоту значительно медленнее обычного и пролетело настолько низко, что едва различалось на фоне зданий аэропорта.

В отчёте отмечается, что в случае потери тяги во время взлёта существовал риск, что самолёт не смог бы остановиться на оставшейся части полосы.

Несмотря на инцидент, рейс продолжился и завершился благополучной посадкой в Афинах.

В Wizz Air заявили, что безопасность является главным приоритетом компании. Представители перевозчика подчеркнули, что полёт выполняла компания Ascend Airways, ответственная за действия экипажа и соблюдение процедур. По данным AAIB, произошедшее было признано отдельной процедурной ошибкой экипажа, при этом расследование не выявило технических проблем или нарушений безопасности со стороны Wizz Air.

Источник
mediafax.ro logomediafax
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