В Индии не утихают протесты «тараканов», вспыхнувшие из-за вступительных экзаменов.

В четверг, 23 июля, тысячи молодых людей в Индии продолжили выходить на улицы в рамках движения, получившего название «протест тараканов», требуя отставки министра образования Индии Дхармендры Прадхана.

Протесты начались после того, как власти аннулировали результаты вступительного экзамена в медицинские колледжи из-за того, что задания утекли в Интернет, но стали отражением гораздо более широкого недовольства среди молодежи страны, передает euronews.com

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал создать специальный ускоренный суд для рассмотрения дел, связанных с утечкой экзаменационных работ. Моди также высказался в соцсети X: «Нет ничего важнее благополучия и будущего нашей молодежи».

Но протестующих это не успокоило. Так студент-юрист Дакш Бхаргава заявил: «Вместо того чтобы предлагать решение, удобное лично ему, он должен искать решение, удобное для страны, и подать пример».

Самый серьезный вызов для Моди

Продолжающиеся уже более месяца протесты вышли за рамки претензий к самим экзаменам.

Среди требований протестующих — реформирование экзаменационной системы и компенсации семьям 20 студентов, совершивших самоубийство после аннулирования результатов экзамена.

Движение получило поддержку индийцев всех возрастов. Протестующие недовольны экономическими возможностями и безработицей. Выступления стали самыми массовыми за последние годы и одним из самых серьезных вызовов для правительства премьер-министра Нарендры Моди.

В четверг на Джантар-Мантар в Нью-Дели протестующих разогнала полиция, которая применила слезоточивый газ и дубинки. В понедельник, когда тысячи людей двигались маршем к парламенту, — тоже.

Несмотря на блокпосты, утром в четверг протестующие вновь вернулись на место акции. Тем временем власти закрыли 16 станций метро в центральной части Нью-Дели, пытаясь ограничить доступ к месту демонстраций.

Истоки движения

Движение «тараканов» образовалось в мае как сатирическая онлайн-кампания после того, как один из чиновников назвал безработных молодых людей, которые увлекаются журналистикой и активизмом, «тараканами» и «паразитами».

Оно обрело масштаб, когда к нему присоединился известный активист Сонам Вангчук и объявил голодовку, продолжавшуюся более трех недель.

Лидеры движения заявили, что не прекратят протесты, пока министр образования не уйдет в отставку. Сам же глава Минобразования обвиняет оппозицию в использовании студентов в политических целях.

Оппозиционные партии поддержали протесты, используя эту тему для давления на правительство Моди в парламенте. Другие индийские города выражают солидарность с движением, проводя собственные акции.

Тем не менее выступления привели к более масштабным репрессиям в отношении активистов, оппозиционных лидеров и публичных протестов.