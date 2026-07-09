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moldpres.md logomoldpres
9 Июля 2026, 17:48
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Дополнительная сессия на степень бакалавра начинается 13 июля

Около трех тысяч кандидатов зарегистрировались для сдачи экзаменов.

Дополнительная сессия на степень бакалавра начинается 13 июля.
Дополнительная сессия на степень бакалавра начинается 13 июля.

Дополнительная сессия национального экзамена на степень бакалавра пройдет с 13 по 17 июля. Для сдачи экзаменов зарегистрировался 2 961 кандидат. Тесты будут проводиться в 15 центрах, список которых утвержден сегодня Национальной экзаменационной комиссией, передаёт moldpres.md

Экзамены начнутся в 10:00. Первый экзамен — по румынскому языку и литературе (для иноязычных) — состоится 13 июля. На 14 июля запланирован экзамен по языку обучения; 15 июля — по иностранному языку; 16 июля — по профильной дисциплине; 17 июля — по дисциплине по выбору.

В рамках дополнительной сессии будут работать 15 республиканских комиссий по оцениванию, куда войдут примерно 150 преподавателей.

Проверка работ будет проводиться с 13 по 22 июля, а предварительные результаты будут размещены в Центрах бакалавриата 23 июля.

Кандидаты смогут подать апелляции в течение 48 часов — 23 и 24 июля. Окончательные результаты, после рассмотрения апелляций, будут объявлены 28 июля.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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