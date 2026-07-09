Дополнительная сессия на степень бакалавра начинается 13 июля.

Около трех тысяч кандидатов зарегистрировались для сдачи экзаменов.

Дополнительная сессия национального экзамена на степень бакалавра пройдет с 13 по 17 июля. Для сдачи экзаменов зарегистрировался 2 961 кандидат. Тесты будут проводиться в 15 центрах, список которых утвержден сегодня Национальной экзаменационной комиссией, передаёт moldpres.md

Экзамены начнутся в 10:00. Первый экзамен — по румынскому языку и литературе (для иноязычных) — состоится 13 июля. На 14 июля запланирован экзамен по языку обучения; 15 июля — по иностранному языку; 16 июля — по профильной дисциплине; 17 июля — по дисциплине по выбору.

В рамках дополнительной сессии будут работать 15 республиканских комиссий по оцениванию, куда войдут примерно 150 преподавателей.

Проверка работ будет проводиться с 13 по 22 июля, а предварительные результаты будут размещены в Центрах бакалавриата 23 июля.

Кандидаты смогут подать апелляции в течение 48 часов — 23 и 24 июля. Окончательные результаты, после рассмотрения апелляций, будут объявлены 28 июля.