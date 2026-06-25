В Молдове объявили итоги экзаменов за 9-й класс: средний балл по математике — 5,90.

Минобразования и Национальное агентство по куррикулуму и оцениванию опубликовали предварительные результаты выпускных экзаменов за 9-й класс. Общие показатели этого года, как отметили ведомства, сравнимы с прошлогодними.

В этом году экзамены сдавали более 34 тысяч выпускников, которые в общей сложности написали 95 454 теста. Директор Национального агентства по куррикулуму и оцениванию Лилия Иванов сообщила, что работы проверяли около 350 преподавателей в пяти республиканских комиссиях. Проверку проходили 30 894 теста по математике, 29 303 по истории румын и всеобщей истории, 23 612 по румынскому языку и литературе, 5 996 по румынскому языку для иноязычных, а также 5 649 тестов по русскому языку и литературе, пишет rupor.md

Впервые экзамены сдавали не в своих школах, а в 385 специально созданных районных и муниципальных центрах, где за ходом тестирования следили внешние наблюдатели. По информации министерства, благодаря жесткому контролю число аннулированных за списывание работ упало со 114 случаев в прошлом году до 33 в нынешнем. Больше всего нарушителей поймали на математике — 25 человек. Еще трех учеников выгнали с истории, по два человека — с экзамена по румынскому языку и румынскому для иноязычных, и одного — с русского языка. Теперь эти ребята смогут пересдать предметы только во время дополнительной сессии, которая пройдет с 7 по 10 июля.

Предварительные итоги по успеваемости и средний балл по дисциплинам распределились следующим образом:

По русскому языку и литературе экзамен сдали 96,4% учеников (в 2025 году было 96,5%), а средний балл составил 6,32.

По румынскому языку и литературе долей сдавших стали 95,7% (в 2025 году — 95,8%) при среднем балле 6,61.

По истории румын и всеобщей истории успешно справились 95,2% кандидатов (в 2025 году — 95,0%), средний балл — 6,65.

По румынскому языку для иноязычных порог прошли 80,7% учащихся (в 2025 году — 82,7%), а средняя оценка остановилась на 5,70.

Самые низкие показатели традиционно оказались на экзамене по математике: его сдали 76,4% учеников (в 2025 году — 77,8%), а средний балл по стране составил 5,90.

Минобразования уточняет, что для поддержки школьников второй год подряд работала программа помощи по математике, охватившая около 6 тысяч девятиклассников. Также впервые организовали дополнительные уроки по румынскому языку для трех тысяч учеников из школ нацменьшинств. К занятиям привлекли около 800 подготовленных учителей. Параллельно в рамках волонтерского движения «Математика от равного к равному» подготовиться к тестам помогали около 600 старшеклассников, а для самостоятельной работы ведомство обновило учебную интернет-платформу ajutauncoleg.md.

Посмотреть свои проверенные работы онлайн выпускники могут уже сегодня на сайте o9est.md по личным паролям, полученным в школах. Как сообщает профильное агентство, несогласные с оценками ученики могут подать апелляцию сегодня же, 25 июня, с 09:00 до 18:00 в своих экзаменационных центрах. Рассматривать протесты комиссии будут с 26 июня по 2 июля, а окончательные итоги основной сессии объявят 3 июля.