В июньскую жару во Франции зарегистрировано более 5800 избыточных смертей.

Во Франции во время рекордной жары в прошлом месяце зафиксировали как минимум 5 764 избыточные смерти — это самый смертоносный эпизод жары с 2003 года.

С 17 июня по 2 июля во Франции умерли 21 674 человека против 15 910 смертей, которые обычно ожидались бы за тот же период, говорится в бюллетене, опубликованном в среду французским агентством общественного здравоохранения Santé publique France. В отличие от прежних волн жары, избыточная смертность значительно вышла за пределы самых старших возрастных групп, пишет euronews.com

Агентство назвало этот показатель самой высокой избыточной общей смертностью, зарегистрированной во время жары с 2003 года, хотя он всё же ниже уровня волны жары 2003 года, когда во Франции погибли почти 15 000 человек.

Июньская жара в Европе оказалась исключительной не только из‑за необычно раннего наступления, но и по своей интенсивности и продолжительности, в результате чего практически всё население Франции подверглось воздействию экстремальных температур в период, когда школы и рабочие места ещё функционировали в обычном режиме.

Впервые избыточная общая смертность — пока ещё не однозначно связанная с жарой — была зафиксирована во всех возрастных группах начиная с 15 лет, что, как отметило Santé publique France, «свидетельствует об исключительной интенсивности и продолжительности воздействия жары на всё население»; эти данные агентство охарактеризовало как беспрецедентные.

На долю людей в возрасте 75 лет и старше приходится около двух третей предварительного числа смертей, при этом зафиксировано по меньшей мере 3 719 избыточных случаев, однако агентство также оценивает рост смертности и среди более молодых взрослых.

Рост смертности отмечен во всех местах пребывания людей — в больницах, частных домах и домах престарелых, причём почти половина случаев пришлась на больницы.

В бюллетене подчёркивается, что полученные данные свидетельствуют о необходимости усиливать профилактические меры ещё до того, как температура достигнет кризисных значений.

«Эти последствия показывают, насколько важно заранее вводить меры управления и профилактики, чтобы снизить воздействие жары на население, не дожидаясь, пока негативные эффекты для здоровья станут очевидны», — заявили в агентстве.

Согласно предварительным данным стран Западной Европы, в начале июля волна жары могла привести более чем к 4 000 дополнительных смертей.

В конце июня Европейское бюро ВОЗ призвало правительства признать экстремальную жару кризисом в сфере здравоохранения и усилить готовность систем здравоохранения.