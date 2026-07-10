theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
euronews.com logoeuronews
10 Июля 2026, 21:55
7
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Франция ввела план Orsec из-за третьей волны сильной жары

Правительство Франции в пятницу предприняло беспрецедентный шаг, активировав план Orsec в связи с экстремальной жарой.

Франция ввела план Orsec из-за третьей волны сильной жары.
Франция ввела план Orsec из-за третьей волны сильной жары.

Речь идёт о департаментах, которые в ближайшие дни накроет очередной "тепловой купол", третий с мая. Жара должна продлиться как минимум до начала следующей недели, передает euronews.com

План Orseс активирован в департаментах, где объявлен красный уровень метеоопасности. В субботу таких будет 24, в 59 департаментах синоптики объявили оранжевый уровень. "Проведены консультации, состоялся обмен мнениями, проделана работа", – заявила официальный представитель правительства Мод Брежон в эфире телеканала TF1.

План Orsec представляет собой механизм экстренного реагирования и помощи при исключительных событиях. Он обычно активируется в случае стихийных бедствий, таких как наводнения, отмечают наблюдатели.

Во Франции вовсю бушуют лесные пожары. «С начала года мы зафиксировали более 8 000 очагов возгорания по всей стране, площадь выгоревших территорий составила свыше 25 000 гектаров», – заявил генеральный директор службы гражданской безопасности Жюльен Марион.

Это примерно вдвое больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пятницу власти. Участившиеся за последние десятилетия "тепловые волны" учёные связывают с вызванным человеком изменением климата.

Высший совет по климату Франции в четверг предупредил, что проводимая в стране политика борьбы с глобальным потеплением «недостаточна». «Мы входим в опасную зону, – предупредила один из экспертов совета Валери Массон-Дельмотт. - Наша инфраструктура, градостроительное планирование, экосистемы, управление экономической деятельностью и социокультурными практиками развивались исходя из климата, которого больше не существует».

По официальным данным, во время июньской жары в стране зарегистрировано более 2 000 избыточных смертей, а в период высоких температур в конце мая – ещё 300.

В пятницу правительство объявило, что откроет так называемые «охлаждающие центры» для наиболее уязвимых групп населения, таких как пожилые люди и бездомные. По словам Мод Брежон, к пятнице в больницы страны уже доставлены и установлены 6 000 из запланированных 30 000 кондиционеров. По данным прошлого года, во Франции насчитывается более 2 900 медицинских учреждений.

По прогнозу национальной метеослужбы Météo France, высокая температура сохранится как минимум до Дня взятия Бастилии, национального праздника Франции, 14 июля.

Источник
euronews.com logoeuronews
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте