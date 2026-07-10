Франция ввела план Orsec из-за третьей волны сильной жары.

Правительство Франции в пятницу предприняло беспрецедентный шаг, активировав план Orsec в связи с экстремальной жарой.

Речь идёт о департаментах, которые в ближайшие дни накроет очередной "тепловой купол", третий с мая. Жара должна продлиться как минимум до начала следующей недели, передает euronews.com

План Orseс активирован в департаментах, где объявлен красный уровень метеоопасности. В субботу таких будет 24, в 59 департаментах синоптики объявили оранжевый уровень. "Проведены консультации, состоялся обмен мнениями, проделана работа", – заявила официальный представитель правительства Мод Брежон в эфире телеканала TF1.

План Orsec представляет собой механизм экстренного реагирования и помощи при исключительных событиях. Он обычно активируется в случае стихийных бедствий, таких как наводнения, отмечают наблюдатели.

Во Франции вовсю бушуют лесные пожары. «С начала года мы зафиксировали более 8 000 очагов возгорания по всей стране, площадь выгоревших территорий составила свыше 25 000 гектаров», – заявил генеральный директор службы гражданской безопасности Жюльен Марион.

Это примерно вдвое больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пятницу власти. Участившиеся за последние десятилетия "тепловые волны" учёные связывают с вызванным человеком изменением климата.

Высший совет по климату Франции в четверг предупредил, что проводимая в стране политика борьбы с глобальным потеплением «недостаточна». «Мы входим в опасную зону, – предупредила один из экспертов совета Валери Массон-Дельмотт. - Наша инфраструктура, градостроительное планирование, экосистемы, управление экономической деятельностью и социокультурными практиками развивались исходя из климата, которого больше не существует».

По официальным данным, во время июньской жары в стране зарегистрировано более 2 000 избыточных смертей, а в период высоких температур в конце мая – ещё 300.

В пятницу правительство объявило, что откроет так называемые «охлаждающие центры» для наиболее уязвимых групп населения, таких как пожилые люди и бездомные. По словам Мод Брежон, к пятнице в больницы страны уже доставлены и установлены 6 000 из запланированных 30 000 кондиционеров. По данным прошлого года, во Франции насчитывается более 2 900 медицинских учреждений.

По прогнозу национальной метеослужбы Météo France, высокая температура сохранится как минимум до Дня взятия Бастилии, национального праздника Франции, 14 июля.