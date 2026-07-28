В Японии произошло землетрясение: пострадали как минимум 50 человек.

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. По данным Японского метеорологического агентства, очаг землетрясения находился в префектуре Кумамото на глубине около 10 километров.

Метеорологическое агентство выпустило предупреждения об угрозе цунами в заливах Ариаке и Яцусиро, которые вскоре отменили, пишет meduza.io со ссылкой на kyodonews.net

Известно о как минимум 50 пострадавших. Такие данные привела одна из больниц в Кумамото, сообщает Reuters.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая на пресс-конференции в Токио, заявила, что количество пострадавших и ущерб еще оцениваются. «В некоторых районах произошли перебои с электроснабжением и пожары, а также повреждены дороги и мосты и обрушились здания», — заявила премьер.

По данным местных СМИ, на многих крупных трассах появились большие трещины. Железнодорожное сообщение в Кумамото остановлено, местный аэропорт не отправляет и не принимает рейсы.