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meduza.io logomeduza
28 Июля 2026, 14:15
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В Японии произошло землетрясение: пострадали как минимум 50 человек

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. По данным Японского метеорологического агентства, очаг землетрясения находился в префектуре Кумамото на глубине около 10 километров.

В Японии произошло землетрясение: пострадали как минимум 50 человек.
В Японии произошло землетрясение: пострадали как минимум 50 человек.

Метеорологическое агентство выпустило предупреждения об угрозе цунами в заливах Ариаке и Яцусиро, которые вскоре отменили, пишет meduza.io со ссылкой на kyodonews.net

Известно о как минимум 50 пострадавших. Такие данные привела одна из больниц в Кумамото, сообщает Reuters. 

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая на пресс-конференции в Токио, заявила, что количество пострадавших и ущерб еще оцениваются. «В некоторых районах произошли перебои с электроснабжением и пожары, а также повреждены дороги и мосты и обрушились здания», — заявила премьер. 

По данным местных СМИ, на многих крупных трассах появились большие трещины. Железнодорожное сообщение в Кумамото остановлено, местный аэропорт не отправляет и не принимает рейсы.

Источник
meduza.io logomeduza
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