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eurointegration.com.ua logoeurointegration
3 Июля 2026, 21:11
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Иран ведет переговоры о поставках нефти с Японией

Иран начал переговоры с японскими компаниями о продаже нефти в рамках 60-дневного исключения из санкций США, но потенциальные покупатели хотят более длительного разрешения и гарантий безопасности судов.

Иран ведет переговоры о поставках нефти с Японией.
Иран ведет переговоры о поставках нефти с Японией.

Санкционное исключение, предоставленное в рамках мирных переговоров между Тегераном и Вашингтоном, вступило в силу 22 июня и действует до 21 августа, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

По словам двух иранских источников Reuters, три японских покупателя рассматривают возможность закупки иранской нефти. Это могли бы быть первые подобные поставки в Японию с 2019 года.

Отдельный западный источник в отрасли подтвердил, что японские и иранские чиновники ведут предварительные переговоры о возможных продажах. В то же время представитель Министерства экономики, торговли и промышленности Японии заявил, что не знает о таких обсуждениях.

Япония, Южная Корея, Индия и страны Европы прекратили закупки иранской нефти после ужесточения санкций США в 2018 году, когда Дональд Трамп вывел США из ядерного соглашения с Ираном. В последние годы главным покупателем иранской нефти оставался Китай.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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