Молдова и Япония укрепляют сотрудничество в сфере железнодорожной инфраструктуры.

В период с 6 по 11 июля представители Министерства инфраструктуры и регионального развития совместно со специалистами государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» находятся с учебным визитом в Японии.

По данным властей, программа поездки направлена на изучение передового опыта в управлении транспортной инфраструктурой и укрепление двусторонних отношений, передает noi.md

В течение шести дней члены молдавской делегации проведут встречи с представителями токийских властей и партнёрами по развитию из региона. Стороны обсудят возможности модернизации железнодорожного сектора Молдовы с учётом японских стандартов эффективности.

Официальная программа также предусматривает ознакомительные визиты на ряд стратегически важных объектов в сфере железнодорожного транспорта и логистики. Цель поездок — изучить новейшие технологические решения, которые могут быть адаптированы и внедрены в Республике Молдова.