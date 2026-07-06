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noi.md logonoi
6 Июля 2026, 23:22
11
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Молдова и Япония укрепляют сотрудничество в сфере железнодорожной инфраструктуры

В период с 6 по 11 июля представители Министерства инфраструктуры и регионального развития совместно со специалистами государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» находятся с учебным визитом в Японии.

Молдова и Япония укрепляют сотрудничество в сфере железнодорожной инфраструктуры.
Молдова и Япония укрепляют сотрудничество в сфере железнодорожной инфраструктуры.

По данным властей, программа поездки направлена на изучение передового опыта в управлении транспортной инфраструктурой и укрепление двусторонних отношений, передает noi.md

В течение шести дней члены молдавской делегации проведут встречи с представителями токийских властей и партнёрами по развитию из региона. Стороны обсудят возможности модернизации железнодорожного сектора Молдовы с учётом японских стандартов эффективности. 

Официальная программа также предусматривает ознакомительные визиты на ряд стратегически важных объектов в сфере железнодорожного транспорта и логистики. Цель поездок — изучить новейшие технологические решения, которые могут быть адаптированы и внедрены в Республике Молдова.

Источник
noi.md logonoi
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