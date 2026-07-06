Молдова и Япония укрепляют сотрудничество в сфере железнодорожной инфраструктуры
В период с 6 по 11 июля представители Министерства инфраструктуры и регионального развития совместно со специалистами государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» находятся с учебным визитом в Японии.
По данным властей, программа поездки направлена на изучение передового опыта в управлении транспортной инфраструктурой и укрепление двусторонних отношений, передает noi.md
В течение шести дней члены молдавской делегации проведут встречи с представителями токийских властей и партнёрами по развитию из региона. Стороны обсудят возможности модернизации железнодорожного сектора Молдовы с учётом японских стандартов эффективности.
Официальная программа также предусматривает ознакомительные визиты на ряд стратегически важных объектов в сфере железнодорожного транспорта и логистики. Цель поездок — изучить новейшие технологические решения, которые могут быть адаптированы и внедрены в Республике Молдова.