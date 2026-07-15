Молдова и Япония запустят проект по переработке промышленных отходов в биогаз.

Новые экологические проекты и технологии, которые превращают промышленные отходы в биогаз, планируют запустить в Молдове при поддержке японской компании SDG Impact Japan. Об этом сообщает министерство энергетики.

Зарубежные партнеры, как считают в ведомстве, готовы помочь с финансированием таких решений, что позволит местным заводам экономить на покупке природного газа. Первым проектом может стать переработка жидких отходов одного из молдавских предприятий, передает rupor.md

Суть этой идеи проста и выгодна как для бизнеса, так и для экологии, уточняют в министерстве. Одно из молдавских предприятий ежедневно производит около 900 тонн жидких отходов (барды), которые обычно не используются. Если установить на заводе специальное оборудование для брожения, то треть этих отходов можно ежедневно превращать в биогаз. Завод сможет использовать полученный газ для своих нужд и тратить гораздо меньше импортного топлива. Это не только сэкономит деньги предприятию, но и защитит природу, сократив вредные выбросы в атмосферу более чем на 10 тысяч тонн в год.

Деньги на экологические решения планируют привлекать по специальной японской программе поддержки, к которой Молдова присоединилась еще в 2022 году. Япония помогает разным странам внедрять зеленые технологии, а взамен стороны делят между собой экологические баллы (углеродные кредиты), которые помогают выполнять международные соглашения по охране климата. Сейчас министерство и японские инвесторы ведут переговоры, чтобы запустить этот и другие подобные проекты на практике.