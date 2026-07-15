theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
15 Июля 2026, 15:24
14
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова и Япония запустят проект по переработке промышленных отходов в биогаз

Новые экологические проекты и технологии, которые превращают промышленные отходы в биогаз, планируют запустить в Молдове при поддержке японской компании SDG Impact Japan. Об этом сообщает министерство энергетики.

Молдова и Япония запустят проект по переработке промышленных отходов в биогаз.
Молдова и Япония запустят проект по переработке промышленных отходов в биогаз.

Зарубежные партнеры, как считают в ведомстве, готовы помочь с финансированием таких решений, что позволит местным заводам экономить на покупке природного газа. Первым проектом может стать переработка жидких отходов одного из молдавских предприятий, передает rupor.md

Суть этой идеи проста и выгодна как для бизнеса, так и для экологии, уточняют в министерстве. Одно из молдавских предприятий ежедневно производит около 900 тонн жидких отходов (барды), которые обычно не используются. Если установить на заводе специальное оборудование для брожения, то треть этих отходов можно ежедневно превращать в биогаз. Завод сможет использовать полученный газ для своих нужд и тратить гораздо меньше импортного топлива. Это не только сэкономит деньги предприятию, но и защитит природу, сократив вредные выбросы в атмосферу более чем на 10 тысяч тонн в год.

Деньги на экологические решения планируют привлекать по специальной японской программе поддержки, к которой Молдова присоединилась еще в 2022 году. Япония помогает разным странам внедрять зеленые технологии, а взамен стороны делят между собой экологические баллы (углеродные кредиты), которые помогают выполнять международные соглашения по охране климата. Сейчас министерство и японские инвесторы ведут переговоры, чтобы запустить этот и другие подобные проекты на практике.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте