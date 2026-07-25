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kommersant.ru logokommersant
25 Июля 2026, 19:30
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В Грузии возбудили дело о саботаже после масштабных отключений электричества

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) возбудила уголовное дело о саботаже после того, как 24 и 25 июля по всей стране возникали сбои в электроснабжении.

В Грузии возбудили дело о саботаже после масштабных отключений электричества.
В Грузии возбудили дело о саботаже после масштабных отключений электричества.

Дело возбуждено по статье 318 УК Грузии. Она подразумевает «воспрепятствование нормальному функционированию или повреждение/уничтожение государственного предприятия или иного важного объекта с целью создания угрозы государственным интересам» страны. В СГБ пообещали поэтапно информировать о расследовании дела, пишет kommersant.ru

Два дня подряд в Грузии на несколько часов отключалось электричество, не работало в том числе уличное освещение. По всей стране были остановлены поезда, в Тбилиси не работало метро. 

Похожие перебои с электроснабжением возникали в соседней Абхазии. Абхазское Минэнерго объяснило отключения электричества аварией на Ингурской ГЭС. Ее эксплуатируют обе страны.

Источник
kommersant.ru logokommersant
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