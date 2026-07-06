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tsn.ua logotsn
6 Июля 2026, 22:06
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На Кубе произошел масштабный блэкаут

В понедельник в полдень на Кубе полностью вышла из строя национальная электросеть, в результате чего около 10 миллионов жителей карибского острова остались без электроснабжения.

На Кубе произошел масштабный блэкаут.
На Кубе произошел масштабный блэкаут.

Сообщается, что в настоящее время кубинский оператор электросетей UNE выясняет точные причины масштабного общенационального аварийного отключения. Отмечается, что еще до полного коллапса энергосистемы около двух третей территории страны уже находились без света, передает tsn.ua со ссылкой на reuters.com

Отмечается, что энергетический кризис на Кубе длится несколько месяцев, сопровождаясь многочасовыми, а в последнее время и многодневными перебоями с электричеством. Главными причинами критической ситуации являются устаревшая инфраструктура энергосистемы и нефтяная блокада со стороны США, существенно ограничившая поставки топлива на остров.

В издании сообщили, что нынешний тотальный блэкаут стал очередным тяжелым испытанием для кубинцев, которые из-за длительного отсутствия света лишены возможности полноценно работать или отдыхать в условиях летней карибской жары.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному обострению ситуации на Кубе уже этим летом. Трамп пока не санкционировал вторжение на Кубу и предпочитает мирный переход к «свободной Кубе».

Источник
tsn.ua logotsn
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