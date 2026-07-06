Масштабный блэкаут в Берлине признали следствием террористической атаки.

Экспертная комиссия, созданная после поджога берлинской энергосети, заявила, что пятидневное отключение электроэнергии в Берлине в январе было вызвано террористическим актом.

Комиссия назвала январский инцидент "сигналом тревоги" для городов по всей Германии, а также дала рекомендации по усилению безопасности критически важной инфраструктуры, передает eurointegration.com.ua

"Террористическое нападение на энергосеть в январе 2026 года стало сигналом тревоги для Берлина и других городов. Проблему с отключением электроэнергии удалось решить всего за несколько дней, однако она продемонстрировала, насколько Берлин неготов к более масштабным, продолжительным или гибридным ситуациям", – отмечается в отчете.

В отчете комиссия призвала увеличить федеральное финансирование для лучшей подготовки к подобным кризисам и расширения системы помощи в случае чрезвычайных ситуаций, а также ввести в Берлине новую должность главного специалиста по вопросам устойчивости.

Впрочем, в нем не шла речь об общей стоимости отключения электроснабжения или возможных мотивах нападавших.

В ответ на отчет мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что уже реализуется пакет из 66 мер, направленных на то, чтобы "сделать Берлин более безопасным и устойчивым к кризисам". Он подчеркнул, что в соответствии с рекомендациями будут предприняты дальнейшие шаги.

Напомним, из-за пожара на кабельном мосту в Берлине 50 тысяч домов и более двух тысяч предприятий в январе на несколько дней остались без электроснабжения.

Впоследствии леворадикальная организация Vulkangruppe взяла на себя ответственность за поджог. Федеральная прокуратура Германии начала расследование по фактам членства в террористической организации, диверсии, поджога и нарушения работы инфраструктуры.