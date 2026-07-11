На Кубе произошел второй блэкаут за пять дней.

Государственная энергетическая компания UNE сообщила, что зафиксировано "полное отключение Национальной электроэнергетической системы". Произошла авария на линии в 220 кВ, соединяющей Санта-Клару и Санкти-Спиритус.

На Кубе во второй раз за пять дней произошло общенациональное отключение электроэнергии. Государственная энергетическая компания UNE (Unión Eléctrica UNE) в пятницу, 10 июля, сообщила в Facebook, что "полное отключение Национальной электроэнергетической системы" зафиксировано в 16:30 по местному времени (22:30), передает dw.com

Позднее в компании уточнили, что в 15:55 (21:55) произошла авария на линии в 220 кВ, соединяющей Санта-Клару и Санкти-Спиритус. Это привело к сбою в Национальной энергосистеме, отключению нескольких тепловых энергоблоков и колебаниям параметров в низковольтных сетях. В совокупности данная динамика и привела к полному отключению электроэнергии, добавили в UNE

Речь идет уже о четвертом блэкауте с начала 2026 года, напомнило агентство AFP.

Куба испытывала трудности с энергоснабжением еще до того, как в январе президент США Дональд Трамп ввел нефтяную блокаду против Гаваны. Блокировка усугубила нехватку топлива на электростанциях. Кроме того, в кубинской энергосистеме из-за устаревшего оборудования постоянно происходят сбои.

Президент Кубы: США хотят спровоцировать социальное восстание

Президент Кубы Мигель Диас-Канель резко критиковал санкционную политику США. Он обвинил Вашингтон, что тот стремится "спровоцировать социальное восстание", "моря страну голодом". Действующая с января блокада близка к "геноциду", подчеркивал Диас-Канель.

До этого электрическая сеть Кубы полностью вышла из строя 6 июля. Сама Куба способна обеспечить лишь 40% необходимого объема топлива. С января 2026 года США разрешили доставить на остров нефть только с одного российского танкера в конце марта, и эти 730 тыс. баррелей нефти закончились уже к маю.

Как отмечало агентство Bloomberg, американская блокада значительно усугубила хронические перебои с электричеством на Кубе, где проживает около 10 млн человек. В мае власти страны объявили, что полностью исчерпали запасы топлива.

Трамп хочется добиться на Кубе смены режима

За последние месяцы жители Кубы уже несколько раз сталкивались с масштабными сбоями в энергосистеме. Вся страна осталась без света на несколько часов в середине марта, а в мае с такой же проблемой столкнулись восточные провинции Кубы. В целях экономии электроэнергии правительство также регулярно проводит плановые отключения света, которые могут длиться до 24 часов, отмечало Bloomberg.

Стремясь найти выход из затянувшегося кризиса, власти Кубы пошли на масштабные реформы, включая крупнейшую за 65 лет частичную приватизацию экономики. В июне 2026 года руководство страны предложило провести почти 200 рыночных реформ, чтобы добиться снятия топливной блокады Вашингтона.

Однако переговоры между Кубой и США зашли в тупик. Как отмечает Bloomberg, при помощи экономического и политического давления Дональд Трамп надеется сменить правительство на Кубе на более лояльное США.