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report.az logoreport
24 Июля 2026, 23:23
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В Грузии расследуют причины масштабного блэкаута

Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) начала расследование причин масштабного отключения электроэнергии в стране.

В Грузии расследуют причины масштабного блэкаута.
В Грузии расследуют причины масштабного блэкаута.

Согласно информации, GNERC провело экстренное заседание и приняло решение о расследовании причин аварии, произошедшей 24 июля, передает report.az

Сообщается, что в результате аварии, произошедшей в энергетической системе страны примерно в 00:10 24 июля, возникли перебои в работе электрических и телекоммуникационных сетей. В результате подача электроэнергии в Тбилиси и большинстве регионов Грузии была временно прекращена.

Источник
report.az logoreport
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