В Грузии расследуют причины масштабного блэкаута.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) начала расследование причин масштабного отключения электроэнергии в стране.

Согласно информации, GNERC провело экстренное заседание и приняло решение о расследовании причин аварии, произошедшей 24 июля, передает report.az

Сообщается, что в результате аварии, произошедшей в энергетической системе страны примерно в 00:10 24 июля, возникли перебои в работе электрических и телекоммуникационных сетей. В результате подача электроэнергии в Тбилиси и большинстве регионов Грузии была временно прекращена.